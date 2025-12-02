रायपुर में मध्यप्रदेश के युवक की बेरहमी से हत्या! 2 नाबालिगों ने दोस्त संग मिलकर युवक को घोंपा चाकू

Crime News: राजधानी रायपुर के उरला थाना इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां मध्य प्रदेश के एक युवक की हत्या कर दी गई। दो नाबालिगों ने अपने बालिग दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि नशे में गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हत्या तक पहुंच गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है।