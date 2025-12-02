Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर में मध्यप्रदेश के युवक की बेरहमी से हत्या! 2 नाबालिगों ने दोस्त संग मिलकर युवक को घोंपा चाकू

Crime News: रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में मध्यप्रदेश के युवक की धारदार चाकू से हत्या कर दी गई। नशे में गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि दो नाबालिगों और एक युवक ने मिलकर रीढ़ की हड्डी के पास चाकू मार दिया।

2 min read
रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 02, 2025

रायपुर में मध्यप्रदेश के युवक की हत्या (photo source- Patrika)

रायपुर में मध्यप्रदेश के युवक की हत्या (photo source- Patrika)

Crime News: राजधानी रायपुर के उरला थाना इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां मध्य प्रदेश के एक युवक की हत्या कर दी गई। दो नाबालिगों ने अपने बालिग दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि नशे में गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हत्या तक पहुंच गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है।

Crime News: सड़क पर लहूलुहान मिला युवक, अस्पताल ले जाते ही हुई मौत की पुष्टि

उरला पुलिस स्टेशन ऑफिसर रोहित मानेकर के मुताबिक, मरने वाले की पहचान फूलम सिंह गोंड (24) के तौर पर हुई है, जो डिंडोरी, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। उसकी बॉडी गुमा गांव के पास सिंघानिया पेट्रोल पंप के पास सड़क पर खून से लथपथ मिली। रात करीब 11:30 बजे राहगीरों ने बॉडी देखी और 112 टीम को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को तुरंत AIIMS हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

नशे में गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद, चाकू से वार कर की हत्या

जांच में पता चला कि घटना से पहले मृतक नशे में था और रास्ते से गुज़र रहे कुछ लड़कों से उसकी बहस हो गई थी। गाली-गलौज बढ़ती गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। आरोपी ने फूलम सिंह की पीठ में, रीढ़ की हड्डी के पास, एक धारदार हथियार से वार किया। वार इतना ज़ोरदार था कि वह लड़का वहीं गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

ऑनलाइन खरीदा था हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू

Crime News: पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। उन्होंने हत्या में इस्तेमाल चाकू ऑनलाइन ऑर्डर किया था। वारदात के बाद तीनों युवक भाग गए, लेकिन पुलिस ने टेक्निकल जांच और लोकल जानकारी के आधार पर कुछ ही घंटों में उन्हें पकड़ लिया।

मृतक प्राइम इस्पात कंपनी में मजदूरी करता था

फूलम सिंह रायपुर में प्राइम इस्पात कंपनी में काम करता था और किराए पर रहता था। आरोपी उरला इलाके की कंपनियों में मजदूरी भी करते हैं। घटना की खबर मिलते ही सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उरला पुलिस स्टेशन ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

