Year Ender 2025: मंत्रिमंडल विस्तार ने चौंकाया, राज्योत्सव के साथ मिली कई बड़ी सौगातें, फैसलों ने दिया झटका

Year Ender 2025: जनवरी 2000 को अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ के लिए वर्ष 2025 अब तक का सबसे अहम साल रहा। छत्तीसगढ़ ने अपनी रजत जयंती वर्ष मनाया है। देश के सर्वोच्च संविधानिक पद पर बैठीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का छत्तीसगढ़ को सानिध्य मिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए विधानसभा भवन का लोकार्पण कर एक नया इतिहास रचा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प साकार होते नजर आया। प्रशासनिक लिहाज से भी 2025 महत्वपूर्ण रहा।