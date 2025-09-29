हादसे के बाद गोदावरी इस्पात का पैलेट प्लांट सीज, सुरक्षा पूरी होने तक रहेगा बंद, सरकार का आदेश जारी

Godavari Steel plant closed: गोदावरी प्लांट में 5 हजार से अधिक कार्यरत श्रमिकों में अब भी आक्रोश बना है। श्रमिकों का आरोप है कि पावर और स्टील प्रोडक्शन यूनिट में भारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है। कई मजदूरों को गर्म और पिघले लोहे की भट्टियों, फर्नेस ब्लास्ट आदि के पास काम करना पड़ता है। इन मशीनों की समय-समय पर जांच नहीं कराई जाती है लेकिन काम करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जाती है। बताया जाता है कि पेलेट के ठंडा होने पर उसे साफ करने में ज्यादा समय लगाता है। इससे बचने के लिए जल्दबाजी में साफ कराया जा रहा था।