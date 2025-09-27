गोदावरी इस्पात में हादसा! औद्योगिक सुरक्षा की अनदेखी ने 13 महीने में 40 लोगों की ली जानें, फैक्ट्री बाहर भीड़ और पुलिस जुटी..

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हीरा ग्रुप के गोदावरी पावर एवं इस्पात फैक्ट्री के हादसे ने प्रदेश के औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। इसके साथ ही उन विभागों पर भी सवाल खड़ा किया है, जिनकी जिम्मेदारी उद्योगों में लगातार निगरानी, निरीक्षण और खामियों को उजागर करने के बाद कार्रवाई की होती है। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन में उद्योगों में कार्रवाई पर गौर करें तो जिम्मेदारी विभागों ने कई वर्षों से एक भी बड़ी कार्रवाई नहीं की है।