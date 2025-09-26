Youth Congress: युवा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 60 से ज्यादा पदाधिकारियों की होगी छुट्टी

हालांकि जिन पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। आगामी एक-दो महीने में संगठन स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में उनकी भूमिकाओं पर नजर रहेगी। यदि इनके कामकाज में सुधार नहीं हुआ तो उनका हटना तय है। युवा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय सचिव अमित पठानिया ने गुरुवार को कांग्रेस मुयालय राजीव भवन में पत्रकारवार्ता ली। उन्होंने युवा कांग्रेस का चुनाव कराने से इनकार करते हुए कहा कि फिलहाल संगठन में बदलाव किया जाएगा।