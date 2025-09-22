CG Suspended: शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार, तीन प्राचार्य और एक शिक्षक निलंबित

CG Suspended: दुर्ग जिला शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के एक मामले में एक साथ 3 प्राचार्य और एक शिक्षक को निलंबित किया गया है। मार्च 2024 में प्रनाम के अध्यक्ष पवन केसवानी ने दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर से फरीदनगर के प्रभारी प्राचार्य नौशाद खान समेत शिक्षक निजामुद्दीन के विरुद्ध शिकायत की थी।
शिकायत में बताया गया कि फरीदनगर के प्रभारी प्राचार्य नौशाद खान ने दुर्ग के तकियापारा के प्रभारी रहते हुए संकुल केंद्र के अकाउंट को हैंडओवर न करते हुए दो-दो फर्जी अकाउंट संचालित कर लाखों रुपए का गबन किया है। उनके साथ निजामुद्दीन भी इस अकाउंट संचालन में शामिल था। शिकायत के बाद हुई जांच में पाया गया कि नौशाद खान और निजामुद्दीन ने मिलकर करीब 1,84,000 रुपए का गबन किया है।
उसी जांच में यह भी सामने आया कि बाद में तकियापारा में पदस्थ हुईं दो महिला प्राचार्य वंदना पांडे व आशा टेकाम ने इस गड़बड़ी की जानकारी होने के बाद भी आपत्ति नहीं प्रकट की, जिससे उन्हें भी भ्रष्टाचार में शामिल माना गया और निलंबित किया गया। यह पहली बार है, जिसमें एक ही शिकायत पर चार लोगों को एक साथ निलंबित किया गया। चारों के खिलाफ निलंबन आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव संगीता भाले ने जारी किया है।