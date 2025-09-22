CG Suspended: शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार, तीन प्राचार्य और एक शिक्षक निलंबित

उसी जांच में यह भी सामने आया कि बाद में तकियापारा में पदस्थ हुईं दो महिला प्राचार्य वंदना पांडे व आशा टेकाम ने इस गड़बड़ी की जानकारी होने के बाद भी आपत्ति नहीं प्रकट की, जिससे उन्हें भी भ्रष्टाचार में शामिल माना गया और निलंबित किया गया। यह पहली बार है, जिसमें एक ही शिकायत पर चार लोगों को एक साथ निलंबित किया गया। चारों के खिलाफ निलंबन आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव संगीता भाले ने जारी किया है।