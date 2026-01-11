11 जनवरी 2026,

रविवार

रायपुर

बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से गिरकर एमपी के युवक की मौत, हत्या या आत्महत्या जांच मेें जुटी पुलिस

Raipur Crime News: शहर के डॉल्फिन कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गार्ड की मौत 8वीं मंजिल से गिरकर हो गई। युवक ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या हुई है स्पष्ट नहीं हो पाया है..

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 11, 2026

Raipur crime news

राजेंद्र नगर इलाके में 8वीं मंजिल से गिरने से गार्ड की मौत

Raipur Crime News: राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके में 8वीं मंजिल से गिरकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या हुई है। लोगों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है।

Raipur Crime News: गार्ड की नौकरी पर था युवक

जानकारी के अनुसार न्यू राजेन्द्र नगर इलाके में डॉल्फिन कॉलोनी का यह मामला है। बताया गया कि मध्यप्रदेश के रीवा निवासी 27 वर्षीय असलम अंसारी यहां गार्ड की नौकरी पर था। वहीं आज संदिग्ध परिस्थितियों में बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस आत्महत्या मान रही है। वहीं अगर यह सुसाइड केस है तो आखिर युवक ने यह कदम क्यों उठाया। इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है।

हत्या या आत्महत्या बना सस्पेंस

इस घटना से बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है। वहीं लोगों से पूछताछ कर मामले की तहकीकात में जुट गई है। राजेंद्र नगर पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी है। बता दें कि बता दें कि राजेंद्र नगर थाना इलाके में 1 हफ्ते के भीतर यह आत्महत्या का दूसरा मामला है। इससे पहले अमलीडीह के मारुति रेजिडेंसी में 18 साल की हनीफा उर्फ अनिमा पटेल ने सुसाइड किया था। हालांकि ताजा मामले में असलम की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या यह सस्पेंस बना हुआ है।

