बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से गिरकर एमपी के युवक की मौत, हत्या या आत्महत्या जांच मेें जुटी पुलिस

इस घटना से बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है। वहीं लोगों से पूछताछ कर मामले की तहकीकात में जुट गई है। राजेंद्र नगर पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी है। बता दें कि बता दें कि राजेंद्र नगर थाना इलाके में 1 हफ्ते के भीतर यह आत्महत्या का दूसरा मामला है। इससे पहले अमलीडीह के मारुति रेजिडेंसी में 18 साल की हनीफा उर्फ अनिमा पटेल ने सुसाइड किया था। हालांकि ताजा मामले में असलम की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या यह सस्पेंस बना हुआ है।