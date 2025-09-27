गोदावरी प्लांट में भयावह हादसा! लोहे के मलबे में दबे 8 से अधिक मजदूर, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

Godavari Power Plant Accident: घटना में जिन मजदूरों की मौत हुई है, वो बुरी तरह झुलस गए थे। कुछ की तो चमडिय़ां जलने के बाद हड्डियां तक नजर आ रही थी। इससे स्पष्ट है कि पेलेट यूनिट ठंडा नहीं हुआ था। इसके बावजूद मजदूरों से काम लिया जा रहा था। बताया जाता है कि यूनिट के ठंडा होते ही रॉ मटेरियल, जमी सिल्ली आदि आसानी से नीचे गिर जाते हैं। इसे बाद में साफ कर लिया जाता है। कंपनी उत्पादन ज्यादा दिन तक रोकना नहीं चाहती थी। इसके चलते पेलेट यूनिट को पूरी तरह ठंडा होने नहीं दिया गया। इसके चलते मजदूरों की मौत हो गई।