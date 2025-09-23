CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई! प्लांट में 56 लाख से अधिक के जब्त गांजे को भट्ठी में डाला

पुलिस के अनुसार जिला पुलिस जांजगीर-चांपा द्वारा जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति के द्वारा 22 सितंबर को प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चापा के (भट्ठी) में जिले के विभिन्न थाना, चौकी अंतर्गत जब्त मादक पदार्थ 16 प्रकरण शामिल है। जिसमें 280 किलो 880 ग्राम गांजा कीमती 56 लाख 17 हजार 600 रुपए एवं 1560 नग टेबलेट कीमती 10296 रुपए को विधिवत जलाकर नष्ट किया गया है।