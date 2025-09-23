Patrika LogoSwitch to English

CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई! प्लांट में 56 लाख से अधिक के जब्त गांजे को भट्ठी में डाला

CG News: जांजगीर-चांपा पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त 280 किलो गांजा और 1560 नशीली टैबलेट का 56 लाख रुपए मूल्य का मादक पदार्थ चांपा के भट्ठी में जलाकर विधिवत नष्ट किया।

जांजगीर चंपा

Laxmi Vishwakarma

Sep 23, 2025

पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)
पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

CG News 56 लाख रुपए से अधिक का अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं नशीली टेबलेट को पीआईएल कोटाडबरी चांपा के प्लांट (भट्ठी) में जलाकर नष्टीकरण किया गया। गांजा एवं नशीली टेबलेट को जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र से जब्त किया गया था। जिसका प्रकरण का निराकरण हो जाने से जलाकर नष्टीकरण किया गया।

पुलिस के अनुसार जिला पुलिस जांजगीर-चांपा द्वारा जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति के द्वारा 22 सितंबर को प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चापा के (भट्ठी) में जिले के विभिन्न थाना, चौकी अंतर्गत जब्त मादक पदार्थ 16 प्रकरण शामिल है। जिसमें 280 किलो 880 ग्राम गांजा कीमती 56 लाख 17 हजार 600 रुपए एवं 1560 नग टेबलेट कीमती 10296 रुपए को विधिवत जलाकर नष्ट किया गया है।

CG News नष्टीकरण की कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय, नीलिमा डीग्रस्कर सहायक आयुक्त आबकारी अधिकारी, डॉ अजय भगत जुनियर वैज्ञानिक पर्यावरण संरक्षण अधिकारी बिलासपुर, प्रदीप जोशी रक्षित निरीक्षक, निरीक्षक सावन सारथी, निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता सहित प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चापा के प्रबंधक सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहें।

Published on:

23 Sept 2025 02:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई! प्लांट में 56 लाख से अधिक के जब्त गांजे को भट्ठी में डाला

