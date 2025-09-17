CG Crime: दुर्ग पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान, 26 किलो गांजा सहित 200 से अधिक आरोपी गिरफ्तार

बालोद पुलिस ने करीब 50 स्थानों पर दबिश दी। 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें चार आरोपी एनडीपीएस एक्ट और चार आरोपी आबकारी एक्ट में पकड़े गए। बेमेतरा पुलिस ने 60 से अधिक स्थानों पर दबिश देकर 39 आरोपियों को पकड़ा गया। यहां भी एनडीपीएस, आबकारी और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। दुर्ग जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। यहां 160 ठिकानों पर दबिश देकर कुल 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दुर्ग पुलिस ने 16 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट, 23 आबकारी एक्ट और 89 आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।