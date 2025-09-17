CG Crime: दुर्ग पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान, 26 किलो गांजा सहित 200 से अधिक आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 24 घंटों में दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों की पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस ने 250 से अधिक स्थानों पर दबिश दी। करीब 200 आरोपियों को गिरफ्तार कर 26 किलो गांजा, 126 लीटर शराब समेत अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए।
आईजी रामगोपाल गर्ग के निर्देशन में रेंज स्तर पर 80 से अधिक विशेष टीमें गठित की गईं, जिनमें 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। इन टीमों ने गली-मोहल्लों और छोटी दुकानों के जरिए सक्रिय छोटे पैडलर्स के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया। छापेमारी में 26 किलो गांजा, 126 लीटर शराब और प्रतिबंधित टैबलेट्स जब्त किए गए।
बालोद पुलिस ने करीब 50 स्थानों पर दबिश दी। 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें चार आरोपी एनडीपीएस एक्ट और चार आरोपी आबकारी एक्ट में पकड़े गए। बेमेतरा पुलिस ने 60 से अधिक स्थानों पर दबिश देकर 39 आरोपियों को पकड़ा गया। यहां भी एनडीपीएस, आबकारी और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। दुर्ग जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। यहां 160 ठिकानों पर दबिश देकर कुल 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दुर्ग पुलिस ने 16 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट, 23 आबकारी एक्ट और 89 आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।
आईजी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि नशे के कारोबार से जुड़े किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का यह कदम नशे के खिलाफ कड़ा संदेश है, जिससे समाज में सुरक्षा और शांति स्थापित होगी। इस अभियान का उद्देश्य संभाग को नशामुक्त करना और अपराधों पर अंकुश लगाना है।