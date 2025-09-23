CG Fraud: इंदौर के युवक से 68 लाख की ठगी, भिलाई के कंपनी के खिलाफ दूसरा अपराध दर्ज

स्मृति नगर चौकी प्रभारी गुरुविंदर सिंह ने बताया कि उक्त दोनों चिटफंड कंपनी हैं, जिसका संचालन जेल में बंद आरोपी स्नेहांशु नामदेव अपनी पत्नी डॉली नामदेव के साथ करता था। सेल्स एक्जीक्यूटिव निशा मानिकपुरी, धातरी कोसरे और शुभम गुप्ता थे। कंपनी में इनवेस्ट करने वालों को 20 से 40 प्रतिशत लाभ का झांसा देकर ठगी के जाल में फंसाया गया।