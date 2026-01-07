Weather Alert: शीतलहर का प्रकोप… 11 साल बाद 7.4 डिग्री पर पहुंचा पारा, IMD ने इस जिले में जारी किया अलर्ट

Weather Alert: दुर्ग जिले में कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जिले में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 11 साल बाद सबसे कम 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक ही दिन में तापमान में करीब पांच डिग्री की बड़ी गिरावट आई है। वहीं अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा। खास बात यह है कि दिसंबर-जनवरी के दौरान अधिकतम तापमान भी लगातार 30 डिग्री से नीचे बना हुआ है।