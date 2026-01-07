7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

Weather Alert: शीतलहर का प्रकोप… 11 साल बाद 7.4 डिग्री पर पहुंचा पारा, IMD ने इस जिले में जारी किया अलर्ट

Weather Alert: दुर्ग जिले में कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जिले में शीतलहर की चेतावनी जारी की है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Jan 07, 2026

Cold Wave Alert

ठंड का डबल अटैक (Photo Source- Patrika)

Weather Alert: दुर्ग जिले में कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जिले में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 11 साल बाद सबसे कम 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक ही दिन में तापमान में करीब पांच डिग्री की बड़ी गिरावट आई है। वहीं अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा। खास बात यह है कि दिसंबर-जनवरी के दौरान अधिकतम तापमान भी लगातार 30 डिग्री से नीचे बना हुआ है।

और नीचे आ सकता है पारा

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आमतौर पर नवंबर-दिसंबर सर्दी का पीक समय माना जाता है, लेकिन इस साल जनवरी की शुरुआत से ही न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। आने वाले सप्ताह में ठंड और तेज होने की संभावना है। दुर्ग जिला और आसपास के क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ेगी। रात का तापमान सात डिग्री या उससे नीचे पहुंच सकता है, जिससे खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

कोहरे की चादर, विजिबिलिटी घटी

आउटर इलाकों में कोहरा लगातार घना हो रहा है। मंगलवार को दुर्ग सहित रायपुर संभाग के कई हिस्से कोहरे की चादर में लिपटे रहे। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम रही, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की है।

  • उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवा में लगातार तेजी बनी हुई है। इसके कारण अगले कुछ दिनों तक दुर्ग जिले में शीतलहर का असर बना रहेगा। - एचपी चंद्रा, मौसम वैज्ञानिक

ये भी पढ़ें

CG Weather Update: अगले तीन दिनों में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार… IMD का अलर्ट जारी
बालोद
कड़ाके की ठंड (Photo Source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Jan 2026 12:29 pm

Published on:

07 Jan 2026 12:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Weather Alert: शीतलहर का प्रकोप… 11 साल बाद 7.4 डिग्री पर पहुंचा पारा, IMD ने इस जिले में जारी किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

9 दुकानों पर लगा सील… बकाया किराया नहीं जमा करना पड़ा भारी, निगम का 41 लाख से अधिक बकाया रिकवरी का दावा

CG News: बकाया किराया जमा न होने पर हुई कार्रवाई(photo-patrika)
भिलाई

केंद्रीय जेल में बंद प्रेग्नेंट महिला ने बच्चे को दिया जन्म, हत्या के केस में काट रही सजा

Chhattisgarh News
भिलाई

संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों की आज से होगी कुर्की

संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों की आज से होगी कुर्की(photo-patrika)
भिलाई

भिलाई में 1191 PM आवास के लिए लॉटरी, 14 जनवरी को होगा आवंटन

भिलाई में 1191 PM आवास के लिए लॉटरी(photo-AI)
भिलाई

CG News: 1 रुपये में एक्स-रे की सुविधा शुरू, इस जिले के लोगों को मिलेगा लाभ, जानें कब से

1 रूपये में एक्स-रे कराएं (फोटो सोर्स- Freepik)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.