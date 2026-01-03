CG Weather Update: अगले तीन दिनों में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार… IMD का अलर्ट जारी

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवा के प्रभाव से रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों की अपेक्षाकृत हल्की ठंड के बाद अब एक बार फिर ठिठुरन बढऩे के संकेत मिल रहे हैं। पिछले दो दिनों से न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था, लेकिन ठंड का असर अपेक्षाकृत कम महसूस हो रहा था। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दो दिनों में यह स्थिति बदल सकती है।