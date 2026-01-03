CG Weather Update: अगले तीन दिनों में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार… IMD का अलर्ट जारी

कड़ाके की ठंड (Photo Source- Patrika)
CG Weather Update: बालोद जिले में आने वाले दिनों में ठंड का असर और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले दो से तीन दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे कड़ाके की ठंड का अहसास बढ़ेगा।
शुक्रवार को बालोद जिले में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन में मौसम सामान्य बना रहा, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड ने लोगों को सतर्क रहने पर मजबूर किया। मौसम विभाग का कहना है कि सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना बनी हुई है, जिसका असर खासकर ग्रामीण और खुले इलाकों में अधिक महसूस किया जा सकता है।
मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवा के प्रभाव से रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों की अपेक्षाकृत हल्की ठंड के बाद अब एक बार फिर ठिठुरन बढऩे के संकेत मिल रहे हैं। पिछले दो दिनों से न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था, लेकिन ठंड का असर अपेक्षाकृत कम महसूस हो रहा था। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दो दिनों में यह स्थिति बदल सकती है।
राजधानी रायपुर की बात करें तो, शुक्रवार को रायपुर में अधिकतम 28.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रमशः 1.3 और 0.7 डिग्री अधिक रहा। दिन में धूप खिली रही, जबकि सुबह और शाम हल्की ठंड का असर महसूस किया गया।
वहीं प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो शुक्रवार को सबसे ज्यादा तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दुर्ग में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम रहा। बिलासपुर, पेंड्रारोड और राजनांदगांव में भी रात के तापमान में हल्की गिरावट देखी गई।
