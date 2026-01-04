साइबर ठगों ने 770 लोगों से की 2.77 करोड़ की ऑनलाइन ठगी

संदिग्ध फ्रॉड लिंक व ऐप की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने प्ले स्टोर पर एम-रक्षा कवच-2 नाम का ऐप जारी कर रखा है। हर व्यक्ति को यह ऐप अपने मोबाइल में रखना चाहिए। यह ऐप मोबाइल को स्कैन कर आपके फोन का एक्सेस दूसरे प्लेटफॉर्म को देता है, उसको रोक देता है। फेसबुक, वाट्स ऐप और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया का उपयोग भी सावधानी के साथ करना चाहिए। यदि कोई इन ऐप को हैक करता है तो, संबंधित थाना के साइबर सेल में जानकारी देकर आईडी बंद करवाई जा सकती है। साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत बैंक में सूचना देकर अपना खाता फ्रीज करवाएं। भारत सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल या 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं। साथ ही संबंधित पुलिस थाना को सूचित करें।