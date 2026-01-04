Breaking News: भीषण सड़क हादसा: यात्रियों से भरी बस को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, 4 लोग घायल

Breaking News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक गंभीर सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। डौंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिमहाटोला में आज सुबह यात्रियों से भरी एक बस को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के आगे खड़ी दो मोटरसाइकिलें भी उसकी चपेट में आ गईं। इस हादसे में बस में सवार तीन महिलाएं और एक पुरुष घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।