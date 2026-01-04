Breaking News: भीषण सड़क हादसा: यात्रियों से भरी बस को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, 4 लोग घायल

भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Breaking News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक गंभीर सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। डौंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिमहाटोला में आज सुबह यात्रियों से भरी एक बस को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के आगे खड़ी दो मोटरसाइकिलें भी उसकी चपेट में आ गईं। इस हादसे में बस में सवार तीन महिलाएं और एक पुरुष घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दादा ट्रेवल्स की यह यात्री बस भानुप्रतापपुर से दल्लीराजहरा की ओर जा रही थी। बस में करीब 40 से अधिक यात्री सवार थे। ग्राम लिमहाटोला के पास यात्रियों को उतारने के लिए बस सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने लापरवाहीपूर्वक बस को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे के वक्त बस के सामने सड़क किनारे दो मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। बताया जा रहा है कि बाइक सवार मोटरसाइकिल खड़ी कर पास ही चिकन खरीदने गए हुए थे। अचानक हुई इस दुर्घटना में दोनों मोटरसाइकिलें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि, बाइक सवार सौभाग्य से गंभीर रूप से घायल होने से बच गए।
दुर्घटना में बस के भीतर बैठे यात्रियों को जोर का झटका लगा, जिससे तीन महिलाओं और एक पुरुष को चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस और डौंडी थाना पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अपनी गाड़ी से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।
हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। घटना को लेकर क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से फरार ट्रक चालक की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।
बालोद
छत्तीसगढ़
