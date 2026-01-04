Bhupesh Baghel: भूपेश माफी मांगें नहीं तो... डिप्टी CM साव को बंदर कहने पर भड़का साहू समाज, दी ये सख्त चेतावनी

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ( Photo - Patrika )
Bhupesh Baghel: जिला साहू संघ के उपाध्यक्ष व नगर पालिका अध्यक्ष तोरणलाल साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपमुख्यमंत्री अरुण साव पर की गई अभद्र टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर इसे घृणित मानसिकता का परिचायक बताया। उन्होंने कहा कि साहू समाज अपने समाज के प्रमुखों के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी।
प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरेंद्र साहू के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने आला कमान के इशारे पर समाज को बदनाम करने का प्रयास करती रही है। कांग्रेस के समाज प्रमुख विरोधी मानसिकता के लोग अब सत्ता से बाहर होने के बाद अनर्गल अमर्यादित भाषण से हमेशा विवादित बोल बोलकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। इससे समाज के लोगों में आक्रोश है।
उन्होंने कहा कि अगर भूपेश बघेल अपने बयानों को वापस लेकर साहू समाज से सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो साहू समाज स्थानीय स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नगर के चौक-चौराहों पर पुतला दहन करेगा। ताकि आने वाले दिनों में फिर कोई कांग्रेसी साहू समाज के प्रमुखों के खिलाफ बयानबाजी व टिप्पणी करने से बाज आएं।
भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी में टिप्पणी करते हुए कहा था, 'बेंदरा ल राजा बना दिस।' उन्होंने आरोप लगाया था कि अरुण साव के अधीन नगरीय निकाय, पीडब्ल्यूडी और जल जीवन मिशन जैसे किसी भी विभाग में काम नहीं चल रहा है। बघेल ने एक कहानी का उदाहरण देते हुए कहा कि जंगल के जानवरों ने बंदर को राजा बना दिया क्योंकि वह सबसे सक्रिय था। लेकिन जब बघवा हिरण के बच्चे को ले गया, तो बंदर सिर्फ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहा और बोला कि बच्चा बचे या न बचे, उसके प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बघेल ने कहा कि अरुण साव की स्थिति भी ऐसी ही है।
