Bhupesh Baghel: भूपेश माफी मांगें नहीं तो... डिप्टी CM साव को बंदर कहने पर भड़का साहू समाज, दी ये सख्त चेतावनी

भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी में टिप्पणी करते हुए कहा था, 'बेंदरा ल राजा बना दिस।' उन्होंने आरोप लगाया था कि अरुण साव के अधीन नगरीय निकाय, पीडब्ल्यूडी और जल जीवन मिशन जैसे किसी भी विभाग में काम नहीं चल रहा है। बघेल ने एक कहानी का उदाहरण देते हुए कहा कि जंगल के जानवरों ने बंदर को राजा बना दिया क्योंकि वह सबसे सक्रिय था। लेकिन जब बघवा हिरण के बच्चे को ले गया, तो बंदर सिर्फ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहा और बोला कि बच्चा बचे या न बचे, उसके प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बघेल ने कहा कि अरुण साव की स्थिति भी ऐसी ही है।