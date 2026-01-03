साहू समाज की चेतावनी, भूपेश बघेल माफी मांगें नहीं तो.. TS सिंहदेव ने किया बचाव, कही ये बड़ी बात

अरुण साव के विरुद्ध की गई टिप्पणी को छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने अत्यंत अमर्यादित, आपत्तिजनक और ङ्क्षनदनीय बताया है। इसके साथ ही 10 दिन के भीतर भूपेश बघेल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू ने समाज के तमाम जिला अध्यक्षों को जारी पत्र में भूपेश बघेल के बयान को ङ्क्षनदनीय बताते हुए क्षमा मांगने की मांग की है। इसके साथ ही सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगने पर साहू समाज प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक को 3 दिन के अंदर ज्ञापन सौंपकर कड़ा विरोध दर्ज कराएगा। इसके साथ लोकतांत्रिक, संगठित एवं चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही है।