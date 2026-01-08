8 जनवरी 2026,

भिलाई

बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ के इस जिले में शराब पी तो 5100 रुपए लगेगा जुर्माना, सूचना देने वाले को मिलेंगे 2100…

CG News: करीब 2600 की आबादी वाले ग्राम लोहरसी के बीचों-बीच खुले मैदान में हर शाम शराबियों की महफिल सजती थी। देर रात तक चलने वाली गाली-गलौज और विवाद के कारण महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया था....

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Jan 08, 2026

शराब पी तो 5100 रुपए जुर्माना, सूचना देने वाले को मिलेंगे 2100 (photo-patrika)

शराब पी तो 5100 रुपए जुर्माना, सूचना देने वाले को मिलेंगे 2100 (photo-patrika)

CG News: लोहरसी ग्रामसभा ने महिला सुरक्षा, सामाजिक अनुशासन और सामुदायिक सहभागिता की मजबूत मिसाल है। करीब 2600 की आबादी वाले ग्राम लोहरसी के बीचों-बीच खुले मैदान में हर शाम शराबियों की महफिल सजती थी। देर रात तक चलने वाली गाली-गलौज और विवाद के कारण महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया था, वहीं बच्चे भी घर से बाहर जाने में डरते थे।

लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम सरपंच की पहल पर ग्रामसभा ने एकजुट होकर सख्त और ऐतिहासिक निर्णय लिए, जो अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गए हैं। संपूर्ण बस्ती पारा क्षेत्र में शराब सेवन और गाली-गलौज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

बस्ती फंड में जमा होगा जुर्माना

ग्रामसभा के निर्णय के अनुसार शराब सेवन या गाली-गलौज करते पाए जाने पर 5100 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। यह राशि बस्ती फंड में जमा होगी। वहीं शराब पीने की सूचना देने वाले को प्रोत्साहन स्वरूप 2100 रुपए बस्ती फंड से दिए जाएंगे। जुर्माने की राशि नकद वसूली जाएगी और इसका उपयोग गांव के विकास कार्यों में किया जाएगा।

5 साल बाद गांजा मुक्त हुआ

ग्राम लोहरसी में पिछले पांच वर्षों से गांजा बिक्री की समस्या बनी हुई थी। सरपंच पद की शपथ लेने के बाद राकेश साहू ने सबसे पहले गांव को गांजा मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने थाना, कलेक्ट्रेट और क्राइम ब्रांच तक लगातार दस्तक देकर वर्षों से इस अवैध कारोबार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई करवाई। फिलहाल पूरा गांव गांजा मुक्त हो चुका है।

सोख्ता गड्ढा अनिवार्य, जिम्मेदारी तय

गांव की स्वच्छता और सडक़ सुरक्षा को लेकर भी ठोस निर्णय लिया गया है। जिन घरों से गली में पानी बहता है, उन्हें सडक़ के लेवल से नीचे सोख्ता गड्ढा बनाना अनिवार्य किया गया है। यदि बहते पानी से किसी वाहन को नुकसान होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित घर मालिक की होगी।

ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए यह पहल की गई है। आपसी सहमति से लिए गए इन निर्णयों का किसी ने विरोध नहीं किया। उम्मीद है कि जल्द ही गांव में सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। - राकेश साहू सरपंच, ग्राम लोहरसी

Published on:

08 Jan 2026 03:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ के इस जिले में शराब पी तो 5100 रुपए लगेगा जुर्माना, सूचना देने वाले को मिलेंगे 2100…

