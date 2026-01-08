बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ के इस जिले में शराब पी तो 5100 रुपए लगेगा जुर्माना, सूचना देने वाले को मिलेंगे 2100…

ग्राम लोहरसी में पिछले पांच वर्षों से गांजा बिक्री की समस्या बनी हुई थी। सरपंच पद की शपथ लेने के बाद राकेश साहू ने सबसे पहले गांव को गांजा मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने थाना, कलेक्ट्रेट और क्राइम ब्रांच तक लगातार दस्तक देकर वर्षों से इस अवैध कारोबार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई करवाई। फिलहाल पूरा गांव गांजा मुक्त हो चुका है।