भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी! कौशल्या माता मंदिर में स्थापित होगी प्रभु श्रीराम की नई प्रतिमा, मंत्री ने बताया शुभ मुहूर्त

Kaushalya Mata Mandir: भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चंद्रखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर में प्रभु श्रीराम की नई प्रतिमा मकर संक्रांति के बाद स्थापित की जाएगी।

Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 11, 2026

चंद्रखुरी के लिए भगवान राम की नई प्रतिमा तैयार (photo source- Patrika)

चंद्रखुरी के लिए भगवान राम की नई प्रतिमा तैयार (photo source- Patrika)

Kaushalya Mata Mandir: भगवान राम की नई मूर्ति 14 जनवरी (मकर संक्रांति) के बाद चंद्रखुरी के कौशल्या माता मंदिर में स्थापना के लिए आएगी। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि भगवान राम की नई मूर्ति तैयार है। मूर्तिकार को पेमेंट भी कर दिया गया है। मूर्ति के रायपुर आने के बाद, इसे पूरे रीति-रिवाजों के साथ स्थापित किया जाएगा।

आपको बता दें कि चंद्रखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर में भगवान राम की एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है। कांग्रेस के कार्यकाल में बनी मूर्ति के चेहरे के अनुपात को लेकर BJP ने भी आपत्ति जताई थी।

Kaushalya Mata Mandir: राज्य में BJP सरकार आने के बाद, मूर्ति की जगह नई मूर्ति लगाने का फ़ैसला किया गया। ग्वालियर, मध्य प्रदेश के मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा को यह ज़िम्मेदारी दी गई। लेकिन, पेमेंट की दिक्कतों की वजह से काम रुक गया। अब, मूर्तिकार को पूरी पेमेंट मिलने के बाद, मूर्ति को फिर से बनाने की तैयारी चल रही है।

11 Jan 2026 03:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी! कौशल्या माता मंदिर में स्थापित होगी प्रभु श्रीराम की नई प्रतिमा, मंत्री ने बताया शुभ मुहूर्त

