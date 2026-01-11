भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी! कौशल्या माता मंदिर में स्थापित होगी प्रभु श्रीराम की नई प्रतिमा, मंत्री ने बताया शुभ मुहूर्त

Kaushalya Mata Mandir: भगवान राम की नई मूर्ति 14 जनवरी (मकर संक्रांति) के बाद चंद्रखुरी के कौशल्या माता मंदिर में स्थापना के लिए आएगी। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि भगवान राम की नई मूर्ति तैयार है। मूर्तिकार को पेमेंट भी कर दिया गया है। मूर्ति के रायपुर आने के बाद, इसे पूरे रीति-रिवाजों के साथ स्थापित किया जाएगा।