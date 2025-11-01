Chhattisgarh Mahtari Temple: छत्तीसगढ़ महतारी का इकलौता मंदिर, जहां रोज होती है आरती, 1996 में हुई स्थापना…

गांव के शत्रुहन साहू बताते हैं कि मंदिर की स्थापना से ही वे यहां सेवा दे रहे हैं। कुरूद में पहले पानी की बहुत कमी थी। लोग दूर चरमुडिय़ा गांव से पानी लाते थे। माता की स्थापना के बाद गांव में जलस्रोत फूटा और आज 24 घंटे पानी उपलब्ध है। यह माता का ही आशीर्वाद है। स्थानीय निवासी फत्तेलाल चंद्राकर कहते हैं अब बड़े-बड़े व्यापारी भी दिन की शुरुआत माता के दर्शन से करते हैं।