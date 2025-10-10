Murder News: खौफनाक वारदात! शिक्षक दंपति की निर्मम हत्या, इलाके में दहशत…

मृतक शिक्षक दंपति के घर पहले भी कई बार चोरी की कोशिशें हो चुकी थीं, और सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया था। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक बाबूलाल सोरी अपने घर पर थे जब आरोपी ने लकड़ी के डंडे से वार कर उनकी हत्या कर दी। घटना के समय घर में लाइट बंद थी जबकि आसपास के घरों में लाइट जल रही थी।