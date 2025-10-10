Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

Murder News: खौफनाक वारदात! शिक्षक दंपति की निर्मम हत्या, इलाके में दहशत…

Murder News: गंडई थाना क्षेत्र के पास शिक्षक दंपति की हत्या कर दी गई। आरोपी भगवती प्रसाद गोंड (35 वर्ष) पर चोरी के शक में लकड़ी से वार करने का आरोप है।

less than 1 minute read

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 10, 2025

शिक्षक दंपति की निर्मम हत्या (Photo source- Patrika)

शिक्षक दंपति की निर्मम हत्या (Photo source- Patrika)

Murder News: गंडई थाना क्षेत्र के अतरिया वार्ड 06, गोड पारा में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव के निवासी बाबूलाल सोरी (55 वर्ष) और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप भगवती प्रसाद गोंड (35 वर्ष) पर है। घटना चोरी को लेकर बढ़ती रंजिश का नतीजा बताई जा रही है।

Murder News: जानें कैसे वारदात को दी गई अंजाम?

मृतक शिक्षक दंपति के घर पहले भी कई बार चोरी की कोशिशें हो चुकी थीं, और सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया था। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक बाबूलाल सोरी अपने घर पर थे जब आरोपी ने लकड़ी के डंडे से वार कर उनकी हत्या कर दी। घटना के समय घर में लाइट बंद थी जबकि आसपास के घरों में लाइट जल रही थी।

परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि मृतक के घर में पहले भी कई बार चोरी की कोशिशें हुई थीं। ग्रामीण सूत्रों के मुताबिक, आरोपी भगवती प्रसाद गोंड पर संदेह है कि वह पहले भी दो से तीन बार बाबूलाल के घर में चोरी का प्रयास कर चुका था। चोरी की घटनाओं से परेशान होकर मृतक ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया था।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

Murder News: बताया जा रहा है कि मृतक ने आंगन में रखे पलंग और दरवाजे में करेंट का इंतज़ाम भी किया था ताकि चोरों को रोका जा सके। घटना वाली रात मृतक अकेले घर में थे। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक शिक्षक दंपति की तीन बेटियां (सभी विवाहित) और दो बेटे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है।

राजनंदगांव

