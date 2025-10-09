CG News: मृत महिला को जिंदा बताकर जमीन हड़पी, कारोबारी के खिलाफ शिक्षक ने दर्ज कराई एफआईआर

इसकी शिकायत पीड़ित देवनाथ व अन्य ने की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में न्यायालय ने निर्मला के नाम से बने मुतियारनामा को फर्जी व शून्य घोषित कर दिया। इसके बाद पीड़ित अपनी जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे, तो गुरुचरण व उसके साथियों ने उन्हें धमकाकर भगा दिया। मौके पर अपने स्वामित्व को बोर्ड भी लगा दिया। इसकी शिकायत पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी गुरुचरण सहित मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह, रंजित सिं, हरपाल सिंह, अविनाश सिंह व लवी बेदी के खिलाफ धारा 420, 467, 468 व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरतारी नहीं की गई है।