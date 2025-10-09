Patrika LogoSwitch to English

CG News: मृत महिला को जिंदा बताकर जमीन हड़पी, कारोबारी के खिलाफ शिक्षक ने दर्ज कराई एफआईआर

CG News: जमीन को गुरुचरण व अन्य ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लिया। निर्मला नाम की महिला काल्पनिक है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 09, 2025

CG News: मृत महिला को जिंदा बताकर जमीन हड़पी, कारोबारी के खिलाफ शिक्षक ने दर्ज कराई एफआईआर

पुलिस थाना सिविल लाइन (Photo Patrika)

CG News: मृत महिला को जीवित बताकर उनके नाम से फर्जी मुतियारनामा बनाकर जमीन हड़पने वाले कारोबारी सहित 7 के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचना व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड शिक्षक देवनाथ देवांगन व अन्य ने चमारिन बाई सोनकर के वारिसानों से चंगोराभाठा के खसरा नंबर 78 के भाग की जमीनों को खरीदा था। वे जमीन पर कब्जा करने पहुंचे, तो कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह, रंजित सिं, हरपाल सिंह, अविनाश सिंह व लवी बेदी ने उस भूमि का अपना बताया।

चमारिन बाई की 1980 में मृत्यु हो गई थी, इसके बाद गुरुचरण और उसके साथियों ने उसे 1999 में जीवित बताते हुए उनके नाम से निर्मला सोनकर के नाम से फर्जी आम मुतियारनामा बनवाया। इसी के आधार पर जमीन को गुरुचरण व अन्य ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लिया। निर्मला नाम की महिला काल्पनिक है।

इसकी शिकायत पीड़ित देवनाथ व अन्य ने की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में न्यायालय ने निर्मला के नाम से बने मुतियारनामा को फर्जी व शून्य घोषित कर दिया। इसके बाद पीड़ित अपनी जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे, तो गुरुचरण व उसके साथियों ने उन्हें धमकाकर भगा दिया। मौके पर अपने स्वामित्व को बोर्ड भी लगा दिया। इसकी शिकायत पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी गुरुचरण सहित मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह, रंजित सिं, हरपाल सिंह, अविनाश सिंह व लवी बेदी के खिलाफ धारा 420, 467, 468 व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरतारी नहीं की गई है।

Updated on:

09 Oct 2025 10:27 am

Published on:

09 Oct 2025 10:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: मृत महिला को जिंदा बताकर जमीन हड़पी, कारोबारी के खिलाफ शिक्षक ने दर्ज कराई एफआईआर

