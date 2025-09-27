रायपुर में नक्सली दंपति का पर्दाफाश! 12 लाख कैश और मोबाइल जब्त, कहा- मकसद नक्सल नेटवर्क था बढ़ाना…

करीब दो माह से रमेश और उसकी पत्नी को चंगोराभाठा चौक में हेमंत देवांगन के एक छोेटे से कमरे में किराए से रह रहे थे। दोनों को पवन नाम के एक मजदूर ने मकान दिलवाया था। रमेश और उसकी पत्नी के पकड़े जाने के बाद से पवन फरार है। उसका मोबाइल नंबर भी बंद है। मकान मालिक को कमला ने फर्जी आधार कार्ड दिया था। एसआईए की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। कमला को एनआईए कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। दूसरी ओर रमेश से पूछताछ की जा रही है।