Raipur News: रायपुर के चंगोराभाठा से नक्सली पति-पत्नी गिरफ्तार, 5-6 साल से नक्सलियों को भेजे रहे थे जानकारी

बताया जाता है कि आरोपी जग्गू और कमला बीजापुर गंगालूर इलाके के रहने वाले हैं, दोनों फर्जी आधार कार्ड के जरिए मकान लेकर रह रहे थे। इलाज के बहाने एक महीने पहले ही किराए पर घर लिया था। हालांकि आरोपी रायपुर के अलग-अलग इलाकों में लंबे वक्त से रह रहे थे. फिलहाल SIB पूछताछ कर रही है।