Raipur News: रायपुर के चंगोराभाठा से नक्सली पति-पत्नी गिरफ्तार, 5-6 साल से नक्सलियों को भेजे रहे थे जानकारी

Raipur News: नक्सल विरोधी दस्ता टीम ने रायपुर में नक्सली पति-पत्नी जग्गू और कमला को चंगोराभाठा के एक घर से गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है।
बताया जाता है कि आरोपी जग्गू और कमला बीजापुर गंगालूर इलाके के रहने वाले हैं, दोनों फर्जी आधार कार्ड के जरिए मकान लेकर रह रहे थे। इलाज के बहाने एक महीने पहले ही किराए पर घर लिया था। हालांकि आरोपी रायपुर के अलग-अलग इलाकों में लंबे वक्त से रह रहे थे. फिलहाल SIB पूछताछ कर रही है।
जानकारी के मुताबिक, युवक ने कई बड़े अफसर के घर ड्राइवर और गार्ड की नौकरी भी की है। ये सुबह 8:00 बजे घर से रवाना होते थे, और रात 8 बजे वापस लौटते थे. फिलहाल युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। वहीं महिला को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है।