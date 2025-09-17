CG Cyber ​​Fraud: छत्तीसगढ़ में साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा! 1 लाख फर्जी सिम सीज, पकड़े गए एजेंट

अजय रघुवंशी/CG Cyber ​​Fraud: छत्तीसगढ़ में साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बस्तर से लेकर रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर तक फैले नेटवर्क में टेलीकॉम कंपनियों के एजेंट भी पकड़े गए। बीते एक साल में दूरसंचार विभाग की शिकायतों के आधार पर करीब एक लाख संदिग्ध मोबाइल नंबर बंद किए गए। पुलिस ने धोखाधड़ी करने वालों को गिरफ्तार कर फर्जी सिम कार्ड के इस्तेमाल को रोका। ये कदम प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध के खिलाफ निर्णायक माना जा रहा है।