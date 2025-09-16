Patrika LogoSwitch to English

CG Crime News: पूर्व कर्मचारी ने उड़ाए 18 लाख के जेवर, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा…

CG Crime News: रायपुर कोतवाली इलाके के सदरबाजार में एक ज्वेलरी दुकान से लाखों के सोने-चांदी के जेवर पार हो गए। इसके पीछे दुकान में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी का ही हाथ निकला।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 16, 2025

CG Crime News: पूर्व कर्मचारी ने उड़ाए 18 लाख के जेवर, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा(photo-patrika)
CG Crime News: पूर्व कर्मचारी ने उड़ाए 18 लाख के जेवर, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर कोतवाली इलाके के सदरबाजार में एक ज्वेलरी दुकान से लाखों के सोने-चांदी के जेवर पार हो गए। इसके पीछे दुकान में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी का ही हाथ निकला। इसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक सदरबाजार के सहेली ज्वेलर्स में मितेश जैन काम करता था। फरवरी 2025 में उसने स्वयं का व्यवसाय शुरू करना बताकर दुकान में काम करना छोड़ दिया। 12 सितंबर 2025 को जेवर खरीदने के लिए सहेली ज्वेलर्स पहुंचा। इस दौरान जेवर देखने के नाम पर 2 पैकेट जेवर अपनी गोद में गिरा दिया। इसके बाद रूमाल में ढककर उसे अपनी जेब में डाल दिया। इसके बाद वह चला गया।

CG Crime News: सीसीटीवी फुटेज की जांच से चला पता

अगले दिन स्टॉक की जांच की गई, तो उसमें जेवर कम मिले। दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई, तो उसमें मितेश जेवर अपनी गोद में गिराते हुए नजर आया। इसके बाद पुराने सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। दुकान के स्टॉक में कुल 170 ग्राम सोने के जेवर कम थे। फुटेज के आधार पर दुकानदार ने जेवर मितेश द्वारा चोरी करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत की। चोरी गए जेवर की कीमत 18 लाख बताई गई है। पुलिस ने मितेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Published on:

16 Sept 2025 09:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime News: पूर्व कर्मचारी ने उड़ाए 18 लाख के जेवर, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा…

