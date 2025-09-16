CG Crime News: पूर्व कर्मचारी ने उड़ाए 18 लाख के जेवर, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा…

अगले दिन स्टॉक की जांच की गई, तो उसमें जेवर कम मिले। दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई, तो उसमें मितेश जेवर अपनी गोद में गिराते हुए नजर आया। इसके बाद पुराने सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। दुकान के स्टॉक में कुल 170 ग्राम सोने के जेवर कम थे। फुटेज के आधार पर दुकानदार ने जेवर मितेश द्वारा चोरी करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत की। चोरी गए जेवर की कीमत 18 लाख बताई गई है। पुलिस ने मितेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।