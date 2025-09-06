60 रुपए के लिए मचा गदर… ग्राहक और दुकानदार में जमकर हुई मारपीट, फोन-पे पर भेजे थे मात्र इतने रुपए

घटना बरपाली क्षेत्र के राजाडाही गांव की है। यहां रहने वाला अलकसियूश कुजुर अपने घर पर किराना दुकान चलाता है। गांव का ही विनोद खलखो बुधवार की शाम दुकान पर सामान खरीदने पहुंचा। उसने करीब 60 रुपए का सामान खरीदा, लेकिन पेमेंट के समय उसने फोन-पे से सिर्फ 6 रुपए भेज दिए। कुछ देर बाद जब दुकानदार ने मोबाइल चेक किया तो उसमें केवल 6 रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आया। इस पर उसने विनोद से बाकी पैसे की मांग की। यही बात विवाद की जड़ बन गई।