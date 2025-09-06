60 रुपए के लिए मचा गदर… ग्राहक और दुकानदार में जमकर हुई मारपीट, फोन-पे पर भेजे थे मात्र इतने रुपए

CG Crime News: छत्तीसगढ़ में अपराध और हिंसक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन चाकूबाजी, मारपीट और हत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कोरबा जिले से है, जहां महज 60 रुपए को लेकर हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा।
घटना बरपाली क्षेत्र के राजाडाही गांव की है। यहां रहने वाला अलकसियूश कुजुर अपने घर पर किराना दुकान चलाता है। गांव का ही विनोद खलखो बुधवार की शाम दुकान पर सामान खरीदने पहुंचा। उसने करीब 60 रुपए का सामान खरीदा, लेकिन पेमेंट के समय उसने फोन-पे से सिर्फ 6 रुपए भेज दिए। कुछ देर बाद जब दुकानदार ने मोबाइल चेक किया तो उसमें केवल 6 रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आया। इस पर उसने विनोद से बाकी पैसे की मांग की। यही बात विवाद की जड़ बन गई।
दुकानदार का आरोप है कि पैसे मांगने पर विनोद ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट पर उतर आया। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।
घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होना आम हो गया है, लेकिन अब मोबाइल पेमेंट पर भी विवाद होना चिंता का विषय है।