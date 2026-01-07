Gratuity Hike News: नए साल में अफसरों को तोहफा, कामगारों को झटका… अब इन्हें मिलेगा 25 लाख ग्रेच्युटी का लाभ, आदेश जारी

शिव कुमार यादव ने कहा कि ग्रेच्युटी के मामले में कोयला कामगारों के साथ लगातार भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 20 हजार कामगारों को अब तक 20 लाख रुपये की पूरी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो पाया है। जहां अधिकारियों के लिए ग्रेच्युटी लाभ 1 जनवरी 2017 से लागू हुआ, वहीं कामगारों के लिए यह 29 मार्च 2018 से लागू किया गया। उन्होंने कोयला मंत्री से आग्रह किया कि 30 मई 2024 को केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में संशोधन कर कोयला कामगारों को भी 25 लाख रुपए ग्रेच्युटी का लाभ दिलाया जाए। इसके लिए कैबिनेट से आवश्यक छूट प्रदान करने की भी मांग की गई है। इससे पहले बीएमएस की ओर से भी कोल इंडिया के चेयरमैन को पत्र लिखकर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख रुपए करने की मांग की गई थी।