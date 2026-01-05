एक साथ उठी मां-बेटी की अर्थी, देखकर रो पड़ा पूरा गांव... अन्य हादसे में ग्रामीण की मौत

स्थानीय लोग मृत महिलाओं की पहचान और उनके परिजनों के आने तक शव को मौके से उठाने नहीं दे रहे थे। साथ ही मृत परिवार को आर्थिक मदद और घटना स्थल पर ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे थे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने परिवहन विभाग से सम्पर्क कर स्कूटी के पंजीयन नंबर से परिवार का पता लगाया। घटनास्थल पर परिवार को बुलाया गया। मृत महिलाओं की पहचान रामकुंवर विश्वकर्मा (40वर्ष) पति रामखिलावन विश्वकर्मा और अंजलि विश्वकर्मा (20 वर्ष) पिता रामखिलावन विश्वकर्मा से की गई। रामकुंवर रिश्ते में अंजली की मां थी। दोनों चारपारा कोहड़िया के रहने वाले थे। घटना के बाद से परिवार में सन्नाटा पसरा है। एक साथ मां दो बेटी की अर्थी देखकर गांववालों का रो- रोकर बुरा हाल है।