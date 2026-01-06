6 जनवरी 2026,

कोरबा

पत्नी से हंसी-मजाक करने पर मर्डर… पड़ोसी को कुल्हाड़ी से काट डाला, सनकी पति गिरफ्तार

CG Murder News: पड़ोस की महिला से हंसी-मजाक करना युवक को भारी पड़ गया। सनकी पति ने युवक की कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया..

कोरबा

image

Chandu Nirmalkar

Jan 06, 2026

crime in korba

प्रतीकात्मक फोटो

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक सनकी पति ने पड़ोसी युवक को कुल्हाड़ी वार कर मौत के घाट उतार दिया। डॉग स्कवॉयड की मदद से पुलिस ने हत्या के एक मामले को सुलझाया है। ( CG News ) आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला विकासखंड करतला के गांव गनियारी का है। खौफनाक मर्डर का खुलासा होने से शहर में खलबली मच गई।

CG Murder News: बाड़ी में मिली थी लाश

करतला निवासी नंदकुमार पटेल उम्र 45 वर्ष की खून से लथपथ लाश गांव के एक बाड़ी मिली। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान थे। खून बह रहा था। इसकी सूचना मिलते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना कोटवार के जरिए करतला पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को देखकर मौत का कारण हत्या मान लिया। शव को कब्जे में लेकर जांच को आगे बढ़ाया।

डॉग स्कवॉय की मदद से पुलिस पहुंची खूनी तक

मदद के लिए पुलिस लाइन कोरबा से डॉग स्कवॉयड को बुलाया गया। पुलिस लाइन से डॉग बाघा घटनास्थल पर पहुंचा। शव के पास पड़े एक जूता को मुंह में दबाते हुए बाघा हत्यारे की तलाश में निकल पड़ा। वह तेज से दौड़ते हुए गांव में रहने वाले एक जयसिंह कंवर के मकान में घुस गया। घर में जयसिंह नहीं मिला तो डॉग बाघा आगे बढ़ा। वह पुलिस हिरासत में मौजूद जयसिंह तक पहुंच गया। डॉग को देखते हुए जयसिंह डर गया। उसने नंदकुमार पटेल की हत्या करना स्वीकार कर लिया।

पत्नी से हंसी-मजाक पति को नहीं आया पसंद

पूछताछ में जयसिंह कंवर ने नंदकिशोर पटेल की हत्या का कारण हंसी मजाक को बताया। पटेल ने कहा कि नंदकिशोर पटेल रविवार की रात करीब 8.30 बजे उसके घर पहुंचा था। घर में मौजूद जयसिंह कंवर की पत्नी से हंसी मजाक कर रहा था। इस समय जयसिंह घर में मौजूद था। अपनी पत्नी के साथ हंसी जमाक करना जयसिंह को पसंद नहीं आया। उसने घर में रखे डंडे से नंदकिशोर पटेल को चेहरे पर मारा। उसे मारते हुए घर के पीछे बाड़ी की ओर ले गया। वहां भी नंदकिशोर पर कई बार डंडे से चेहरे पर वार किया। नंदकिशोर जमीन पर गिर गया। उसकी मौत हो गई। जयसिंह अपने घर लौट गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में जयसिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / पत्नी से हंसी-मजाक करने पर मर्डर… पड़ोसी को कुल्हाड़ी से काट डाला, सनकी पति गिरफ्तार

कोरबा

छत्तीसगढ़

