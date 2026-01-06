पत्नी से हंसी-मजाक करने पर मर्डर… पड़ोसी को कुल्हाड़ी से काट डाला, सनकी पति गिरफ्तार

पूछताछ में जयसिंह कंवर ने नंदकिशोर पटेल की हत्या का कारण हंसी मजाक को बताया। पटेल ने कहा कि नंदकिशोर पटेल रविवार की रात करीब 8.30 बजे उसके घर पहुंचा था। घर में मौजूद जयसिंह कंवर की पत्नी से हंसी मजाक कर रहा था। इस समय जयसिंह घर में मौजूद था। अपनी पत्नी के साथ हंसी जमाक करना जयसिंह को पसंद नहीं आया। उसने घर में रखे डंडे से नंदकिशोर पटेल को चेहरे पर मारा। उसे मारते हुए घर के पीछे बाड़ी की ओर ले गया। वहां भी नंदकिशोर पर कई बार डंडे से चेहरे पर वार किया। नंदकिशोर जमीन पर गिर गया। उसकी मौत हो गई। जयसिंह अपने घर लौट गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में जयसिंह को गिरफ्तार कर लिया है।