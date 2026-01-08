8 जनवरी 2026,

गुरुवार

कोरबा

दीपका खदान ब्लास्टिंग हादसा! SECL ने मृत कर्मचारी के परिजन को 10 लाख मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा

CG News: कोरबा जिले में एसईसीएल की दीपका कोयला खदान में हुई हेवी ब्लास्टिंग के दौरान उड़े पत्थर की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला।

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Jan 08, 2026

दीपका खदान ब्लास्टिंग हादसा! (photo-patrika)

दीपका खदान ब्लास्टिंग हादसा! (photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसईसीएल की दीपका कोयला खदान में हुई हेवी ब्लास्टिंग के दौरान उड़े पत्थर की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने मुआवजा और रोजगार की मांग को लेकर करीब 7 घंटे तक आंदोलन किया, जो देर रात लगभग 11 बजे प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद समाप्त हुआ।

CG News: ब्लास्टिंग के दौरान हुई दर्दनाक घटना

जानकारी के अनुसार, दीपका खदान में ब्लास्टिंग के दौरान उड़े पत्थर की चपेट में आने से रेकी गांव निवासी लखन पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए।

मुआवजा और नौकरी की मांग पर अड़े ग्रामीण

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। आंदोलन के चलते क्षेत्र में आवागमन और कामकाज प्रभावित रहा। कटघोरा एसडीएम रोहित सिंह ने बताया कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच लंबी चर्चा के बाद सहमति बनी। समझौते के तहत मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी, साथ ही परिवार के एक सदस्य को एसईसीएल की कलिंगा कंपनी में नौकरी प्रदान की जाएगी।

आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त

प्रशासनिक आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। प्रशासन की ओर से मामले में नियमानुसार आगे आवश्यक कार्रवाई करने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए खदान क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को और अधिक सख्ती से लागू करने का भरोसा दिलाया गया है।

Updated on:

08 Jan 2026 12:44 pm

Published on:

08 Jan 2026 12:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / दीपका खदान ब्लास्टिंग हादसा! SECL ने मृत कर्मचारी के परिजन को 10 लाख मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा

कोरबा

छत्तीसगढ़

Gratuity Hike News: नए साल में अफसरों को तोहफा, कामगारों को झटका… अब इन्हें मिलेगा 25 लाख ग्रेच्युटी का लाभ, आदेश जारी

25 लाख ग्रेच्युटी का तोहफा सिर्फ अफसरों को, कामगार नाराज़ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

कोल इंडिया के अधिकारियों की बल्ले-बल्ले! ग्रेच्युटी लिमिट बढ़कर हुई 25 लाख रुपए, जारी हुआ आदेश

Coal India Gratuity hike news
कोरबा

पत्नी से हंसी-मजाक करने पर मर्डर… पड़ोसी को कुल्हाड़ी से काट डाला, सनकी पति गिरफ्तार

crime in korba
कोरबा

एक साथ उठी मां-बेटी की अर्थी, देखकर रो पड़ा पूरा गांव… अन्य हादसे में ग्रामीण की मौत

एक साथ उठी मां-बेटी की अर्थी, देखकर रो पड़ा पूरा गांव... अन्य हादसे में ग्रामीण की मौत
कोरबा

CG Strike News: वेतन बढ़ोतरी पर आदेश नहीं, संविदा बिजली कर्मियों में आक्रोश, जल्द करेंगे आंदोलन

वेतन बढ़ोतरी पर आदेश नहीं, संविदा बिजली कर्मियों में आक्रोश, जल्द करेंगे आंदोलन
कोरबा
