दीपका खदान ब्लास्टिंग हादसा! SECL ने मृत कर्मचारी के परिजन को 10 लाख मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसईसीएल की दीपका कोयला खदान में हुई हेवी ब्लास्टिंग के दौरान उड़े पत्थर की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने मुआवजा और रोजगार की मांग को लेकर करीब 7 घंटे तक आंदोलन किया, जो देर रात लगभग 11 बजे प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद समाप्त हुआ।
जानकारी के अनुसार, दीपका खदान में ब्लास्टिंग के दौरान उड़े पत्थर की चपेट में आने से रेकी गांव निवासी लखन पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए।
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। आंदोलन के चलते क्षेत्र में आवागमन और कामकाज प्रभावित रहा। कटघोरा एसडीएम रोहित सिंह ने बताया कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच लंबी चर्चा के बाद सहमति बनी। समझौते के तहत मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी, साथ ही परिवार के एक सदस्य को एसईसीएल की कलिंगा कंपनी में नौकरी प्रदान की जाएगी।
प्रशासनिक आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। प्रशासन की ओर से मामले में नियमानुसार आगे आवश्यक कार्रवाई करने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए खदान क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को और अधिक सख्ती से लागू करने का भरोसा दिलाया गया है।
