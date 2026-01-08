दीपका खदान ब्लास्टिंग हादसा! SECL ने मृत कर्मचारी के परिजन को 10 लाख मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। आंदोलन के चलते क्षेत्र में आवागमन और कामकाज प्रभावित रहा। कटघोरा एसडीएम रोहित सिंह ने बताया कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच लंबी चर्चा के बाद सहमति बनी। समझौते के तहत मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी, साथ ही परिवार के एक सदस्य को एसईसीएल की कलिंगा कंपनी में नौकरी प्रदान की जाएगी।