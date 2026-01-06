कोल इंडिया के अधिकारियों की बल्ले-बल्ले! ग्रेच्युटी लिमिट बढ़कर हुई 25 लाख रुपए, जारी हुआ आदेश

कोल इंडिया के कर्मचारी भी ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सोमवार को जारी आदेश में बढ़ी हुई ग्रेच्युटी लिमिट का लाभ कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों और गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों को इसका लाभ मिलने की बात कही गई है। इसको लेकर अब कर्मचारियों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए यह आदेश कब तक जारी होगा। बता दें कि इसके पूर्व स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख से 25 लाख रुपए किया गया है। इसके बाद से श्रमिक संगठन सेल की तर्ज पर कोयला कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाने की मांग को लेकर कोल इंडिया मैनेजमेंट को पत्र लिखा है।