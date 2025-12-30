Swachh Survekshan 2025: पान-गुटखा के दाग पड़े तो घटेगी रैंकिंग, स्वच्छता सर्वे 2025-26 में अंक कटौती तय

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में जनभागीदारी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब नागरिकों की भूमिका केवल तय समय में शिकायत करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह साल भर चलने वाली प्रक्रिया होगी। नए सर्वे में नागरिक स्वच्छता एप के साथ माईगव, ‘वोट फॉर माय सिटी’ पोर्टल और क्यूआर कोड के जरिए साल भर राय दे सकेंगे। इस बार के सर्वे में नगर निगम के दावों की पुष्टि भी नागरिक ही करेंगे।