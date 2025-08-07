साइबर ठगों की बड़ी वारदात: प्रोफेसर और कारोबारी से की 1.5 करोड़ की ठगी, इस तरह दिया झांसा, जानकर घूम जाएगा माथा!

उसने बताया कि उनका मोबाइल नंबर ट्रैक किया जा रहा है। इस संबंध में बेंगलूरु पुलिस के निरीक्षक संदीप राव से बात कर लीजिए। उसने उसका मोबाइल नंबर भी दे दिया। इसके बाद संदीप ने प्रोफेसर को वीडियो कॉल किया। वर्दी पहने संदीप ने उन्हें बताया कि उनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिया गया है। उस नंबर का इस्तेमाल मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काम में किए गए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज इसकी जांच की जा रही है। यह कहते हुए प्रोफेसर को एकांत में रहने के लिए कहा गया। प्रोफेसर अपने घर आ गए। फिर दूसरे नंबर से वीडियो कॉल आया।