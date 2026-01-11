Chhattisgarh Film City: जल्द शुरू होगा चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण! 21 जनवरी को CM साय करेंगे भूमिपूजन, मिलेगी ये सुविधा

फिल्म सिटी का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत किया जाएगा। मुंबई की इंद्रदीप इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड को इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और संबंधित कंपनी के बीच अनुबंध की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परियोजना में निजी कंपनी द्वारा लगभग 250 करोड़ रुपये, जबकि केंद्र सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से फिल्म सिटी के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। कुल मिलाकर इस परियोजना में 400 से 500 करोड़ रुपये तक के निवेश की संभावना जताई जा रही है।