CG Board Practical Exam 2026: 10वीं–12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू, एक भी दिन गैरहाजिरी पड़ सकता भारी…

CG Board Practical Exam 2026: 10वीं–12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू(photo-patrika)
CG Board Practical Exam 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) के अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आज 1 जनवरी से शुरू हो रही हैं। माशिमं ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा।
माशिमं द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। वहीं बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होंगी। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करेंगे।
प्रैक्टिकल परीक्षा में सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की रहेगी। अनुपस्थित विद्यार्थियों को न तो विशेष अनुमति दी जाएगी और न ही किसी प्रकार का पुनः अवसर मिलेगा।
प्रैक्टिकल परीक्षा माशिमं द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक की उपस्थिति में ही संपन्न होगी। स्कूल अपने स्तर पर बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसा किया गया तो प्रैक्टिकल परीक्षा को अमान्य माना जाएगा। वहीं आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति संस्था स्तर पर होगी, जिसमें संबंधित विषय शिक्षक को ही आंतरिक परीक्षक बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क के लिए बाह्य परीक्षक की नियुक्ति मंडल द्वारा नहीं की जाएगी।
प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान मंडल के अधिकारी आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। ऐसे में परीक्षा को पूरी गंभीरता और निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रैक्टिकल परीक्षा में गत वर्षों की बची हुई उत्तरपुस्तिकाओं का उपयोग किया जाएगा। कमी होने पर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए विद्यार्थियों के प्रायोगिक अंक मंडल द्वारा मान्य नहीं किए जाएंगे। माशिमं ने विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन से नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
