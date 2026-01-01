CG Board Practical Exam 2026: 10वीं–12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू, एक भी दिन गैरहाजिरी पड़ सकता भारी…

प्रैक्टिकल परीक्षा माशिमं द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक की उपस्थिति में ही संपन्न होगी। स्कूल अपने स्तर पर बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसा किया गया तो प्रैक्टिकल परीक्षा को अमान्य माना जाएगा। वहीं आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति संस्था स्तर पर होगी, जिसमें संबंधित विषय शिक्षक को ही आंतरिक परीक्षक बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क के लिए बाह्य परीक्षक की नियुक्ति मंडल द्वारा नहीं की जाएगी।