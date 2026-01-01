1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Board Practical Exam 2026: 10वीं–12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू, एक भी दिन गैरहाजिरी पड़ सकता भारी…

CG Board Practical Exam 2026: रायपुर में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) के अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आज 1 जनवरी से शुरू हो रही हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 01, 2026

CG Board Practical Exam 2026: 10वीं–12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू(photo-patrika)

CG Board Practical Exam 2026: 10वीं–12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू(photo-patrika)

CG Board Practical Exam 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) के अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आज 1 जनवरी से शुरू हो रही हैं। माशिमं ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा।

CG Board Practical Exam 2026: 1 से 20 जनवरी तक होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं

माशिमं द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। वहीं बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होंगी। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करेंगे।

उपस्थिति अनिवार्य, जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की

प्रैक्टिकल परीक्षा में सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की रहेगी। अनुपस्थित विद्यार्थियों को न तो विशेष अनुमति दी जाएगी और न ही किसी प्रकार का पुनः अवसर मिलेगा।

बाह्य परीक्षक की नियुक्ति केवल माशिमं द्वारा

प्रैक्टिकल परीक्षा माशिमं द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक की उपस्थिति में ही संपन्न होगी। स्कूल अपने स्तर पर बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसा किया गया तो प्रैक्टिकल परीक्षा को अमान्य माना जाएगा। वहीं आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति संस्था स्तर पर होगी, जिसमें संबंधित विषय शिक्षक को ही आंतरिक परीक्षक बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क के लिए बाह्य परीक्षक की नियुक्ति मंडल द्वारा नहीं की जाएगी।

आकस्मिक निरीक्षण करेंगे मंडल के अधिकारी

प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान मंडल के अधिकारी आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। ऐसे में परीक्षा को पूरी गंभीरता और निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तरपुस्तिकाओं की व्यवस्था और अयोग्य छात्रों के अंक अमान्य

प्रैक्टिकल परीक्षा में गत वर्षों की बची हुई उत्तरपुस्तिकाओं का उपयोग किया जाएगा। कमी होने पर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए विद्यार्थियों के प्रायोगिक अंक मंडल द्वारा मान्य नहीं किए जाएंगे। माशिमं ने विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन से नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 08:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Board Practical Exam 2026: 10वीं–12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू, एक भी दिन गैरहाजिरी पड़ सकता भारी…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Tourism: सियादेवी जलाशय बनेगा इको-टूरिज्म केन्द्र, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

CG Tourism: सियादेवी जलाशय बनेगा इको-टूरिज्म केन्द्र, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
रायपुर

CG Promotion: GST विभाग में प्रमोशन, राज्य कर अधिकारियों और निरीक्षकों को मिली पदोन्नति, देखें लिस्ट…

CG News: छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड! इन जिलों में बनी शीतलहर की स्थिति...

छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड! इन जिलों में बनी शीतलहर की स्थिति(photo-patrika)
रायपुर

Cigarette Prices: छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे सिगरेट के दाम, इस तारीख से लागू होगी नई कीमत

Cigarette Prices: छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे सिगरेट के दाम, इस तारीख से लागू होगी नई कीमत
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के पर्यटन को मिलेगी नई पहचान, भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना के लिए 146 करोड़ की सौगात

CG News छत्तीसगढ़ के पर्यटन को मिलेगी नई पहचान, भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना के लिए 146 करोड़ की सौगात
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.