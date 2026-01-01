1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड! इन जिलों में बनी शीतलहर की स्थिति, IMD ने हाईअलर्ट किया जारी…

CG Weather Update: कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 01, 2026

छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड! इन जिलों में बनी शीतलहर की स्थिति(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड! इन जिलों में बनी शीतलहर की स्थिति(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से सरगुजा, दुर्ग और रायपुर संभाग के एक-दो इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जिससे ठंडी हवाओं के कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

CG Weather Update: अंबिकापुर सबसे ठंडा, 3.5 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान इस प्रकार रहा—

  • पेंड्रारोड: 6.0 डिग्री
  • राजनांदगांव: 8.5 डिग्री
  • दुर्ग: 8.2 डिग्री
  • जगदलपुर: 9.0 डिग्री
  • बिलासपुर: 10.8 डिग्री
  • रायपुर: 10.7 डिग्री सेल्सियस

अगले 4 दिनों में बढ़ सकता है तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि इसके बाद तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की जा सकती है।

शीतलहर से सतर्क रहने की सलाह

ठंडी हवाओं के कारण ठंड का असर और अधिक महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को शीतलहर से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

मौसम शुष्क रहने की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के मुताबिक, बुधवार को सरगुजा और दुर्ग संभाग के कुछ इलाकों में शीतलहर बनी रही। वहीं गुरुवार को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किसी भी जिले के लिए फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगले दो दिनों बाद भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

जगदलपुर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान

प्रदेश में बीते दिन सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया।

रायपुर का स्थानीय पूर्वानुमान

राजधानी रायपुर में 1 जनवरी की सुबह धुंध छाए रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 08:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड! इन जिलों में बनी शीतलहर की स्थिति, IMD ने हाईअलर्ट किया जारी…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Tourism: सियादेवी जलाशय बनेगा इको-टूरिज्म केन्द्र, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

CG Tourism: सियादेवी जलाशय बनेगा इको-टूरिज्म केन्द्र, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
रायपुर

CG Promotion: GST विभाग में प्रमोशन, राज्य कर अधिकारियों और निरीक्षकों को मिली पदोन्नति, देखें लिस्ट…

CG News: छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम
रायपुर

Cigarette Prices: छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे सिगरेट के दाम, इस तारीख से लागू होगी नई कीमत

Cigarette Prices: छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे सिगरेट के दाम, इस तारीख से लागू होगी नई कीमत
रायपुर

10वीं–12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू

CG Board Practical Exam 2026: 10वीं–12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू(photo-patrika)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के पर्यटन को मिलेगी नई पहचान, भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना के लिए 146 करोड़ की सौगात

CG News छत्तीसगढ़ के पर्यटन को मिलेगी नई पहचान, भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना के लिए 146 करोड़ की सौगात
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.