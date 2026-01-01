CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड! इन जिलों में बनी शीतलहर की स्थिति, IMD ने हाईअलर्ट किया जारी…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से सरगुजा, दुर्ग और रायपुर संभाग के एक-दो इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जिससे ठंडी हवाओं के कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।