रायपुर

रेलवे स्टेशन से दबोची गई महिला किडनैपर, मथुरा से आकर 5 साल की मासूम का किया था अगवा, जानें पूरा मामला…

Kidnapper Woman Arrested: रायपुर रेलवे स्टेशन से 17 नवंबर को अपहृत 5 वर्षीय बच्ची को जीआरपी ने 10 दिन बाद सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी महिला को प्लेटफॉर्म नंबर 4–5 से गिरफ्तार किया गया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 27, 2025

रेलवे स्टेशन से पकड़ाई किडनैपर महिला (photo source- Patrika)

रेलवे स्टेशन से पकड़ाई किडनैपर महिला (photo source- Patrika)

Kidnapper Woman Arrested: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में GRP (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) ने तेज़ी से काम करते हुए एक किडनैपिंग को नाकाम कर दिया। पुलिस ने 10 दिन पहले स्टेशन से लापता हुई 5 साल की बच्ची को सुरक्षित बरामद किया और एक महिला संदिग्ध को गिरफ्तार किया। यह घटना 17 नवंबर की है।

Kidnapper Woman Arrested: कैसे हुआ अपहरण?

पुलिस के मुताबिक, शिकायत करने वाली काजल कुशवाहा अपनी 5 साल की बेटी खनक और बेटे लकी को अपने जान-पहचान वाले रामजी के पास रायपुर रेलवे स्टेशन के नए फुट ओवरब्रिज के पास छोड़कर अपने पति के साथ किसी काम से गई थीं। इसी बीच, एक अनजान औरत बच्ची को बिस्कुट देने के बहाने फुसलाकर ले गई और वापस नहीं लौटी। लौटने पर बच्ची गायब मिली।

एक्शन में आई जीआरपी, कई स्टेशनों के CCTV खंगाले

शिकायत मिलने पर, रायपुर GRP ने केस दर्ज किया और रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, गोंदिया और नागपुर के रेलवे स्टेशनों के CCTV फुटेज की जांच शुरू की। फुटेज में एक संदिग्ध महिला लड़की को ले जाते हुए दिखी, जिसके बाद पुलिस ने तलाश तेज कर दी।

पुलिस को ऐसे मिली सफलता

Kidnapper Woman Arrested: 10 दिन की जांच के बाद, एक मुखबिर ने बताया कि एक महिला रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4-5 पर 4-5 साल की बच्ची के साथ घूम रही है। GRP की एक टीम तुरंत पहुंची और महिला को पकड़ लिया। पूछताछ में उसका नाम ज्योति देवी (40 साल) बताया गया, जो हाथरस (उत्तर प्रदेश) की रहने वाली है। महिला ने कबूल किया कि वह 17 नवंबर को लड़की को बहला-फुसलाकर मथुरा से रायपुर ले गई थी। वह पुरी जाने की प्लानिंग कर रही थी।

माता-पिता को सुरक्षित सौंपी गई बच्ची

परिवार ने लड़की की पहचान की, जिसके बाद पुलिस ने उसे कानूनी तौर पर उसके परिवार को सौंप दिया। आरोपी महिला को 27 नवंबर की दोपहर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या आरोपी किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग से जुड़ी है या उसने अकेले ही यह जुर्म किया है।

Published on:

27 Nov 2025 05:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रेलवे स्टेशन से दबोची गई महिला किडनैपर, मथुरा से आकर 5 साल की मासूम का किया था अगवा, जानें पूरा मामला…

