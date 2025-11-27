रेलवे स्टेशन से दबोची गई महिला किडनैपर, मथुरा से आकर 5 साल की मासूम का किया था अगवा, जानें पूरा मामला…

Kidnapper Woman Arrested: 10 दिन की जांच के बाद, एक मुखबिर ने बताया कि एक महिला रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4-5 पर 4-5 साल की बच्ची के साथ घूम रही है। GRP की एक टीम तुरंत पहुंची और महिला को पकड़ लिया। पूछताछ में उसका नाम ज्योति देवी (40 साल) बताया गया, जो हाथरस (उत्तर प्रदेश) की रहने वाली है। महिला ने कबूल किया कि वह 17 नवंबर को लड़की को बहला-फुसलाकर मथुरा से रायपुर ले गई थी। वह पुरी जाने की प्लानिंग कर रही थी।