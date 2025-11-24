Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: स्कैनर ID कार्ड से पहचाने जाएंगे वेंडर, रायपुर स्टेशन में अवैध वेंडरों पर होगी सख्त निगरानी

CG News: रायपुर रेलवे स्टेशन में अवैध वेंडरों की रोकथाम के लिए जल्द ही स्कैनर आईडी कार्ड की व्यवस्था शुरू की जाएगी। आईडी कार्ड पर स्कैन करते ही वेंडर की पूरी जानकारी मिल जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 24, 2025

CG News: स्कैनर ID कार्ड से पहचाने जाएंगे वेंडर, रायपुर स्टेशन में अवैध वेंडरों पर होगी सख्त निगरानी(photo-patrika)

CG News: स्कैनर ID कार्ड से पहचाने जाएंगे वेंडर, रायपुर स्टेशन में अवैध वेंडरों पर होगी सख्त निगरानी(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन में अवैध वेंडरों की रोकथाम के लिए जल्द ही स्कैनर आईडी कार्ड की व्यवस्था शुरू की जाएगी। आईडी कार्ड पर स्कैन करते ही वेंडर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। कई वेंडर्स के आईकार्ड भी बनाए जा चुके हैं। वहीं बचे हुए वेंडर्स का परिचय पत्र बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार इससे अवैध वेंडर्स की पहचान आसानी से की जा सकेगी।

CG News: पकड़ाने पर होगी कार्रवाई

रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 120 वेंडर अधिकृत हैं। वहीं स्टेशन में वैध वेंडर्स की आड़ में अवैध वेंडर भी ट्रेन में खाद्य सामग्री बेचते हैं। इसलिए कोई अवैध वेंडर स्टेशन व ट्रेन में खानपान की सामाग्री बेचते नजर आता है तो उसपर जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही जो वेंडर नियम तोड़ता है तो उस पर भी जुर्माना किया जाएगा। यात्री सुविधा, साफ-सफाई और फेरी व्यवस्थित रखने के लिए स्पॉट चेक और मोबाइल एप के जरिए शिकायत निवारण भी तेज किया जाएगा।

हाल ही में मारपीट की हुई थी घटना

हाल ही में रायपुर रेलवे स्टेशन से अवैध वेंडर और वैध वेंडर के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इसमें अवैध वेंडर खाद्य सामग्री बेचते हुए पकड़ा गया था। इस दौरान पेंट्रीकार के कर्मचारी द्वारा उसे ट्रेन में बुलाया गया। और इसी बीच विरोध करने पर जमकर मारपीट हुई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 01:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: स्कैनर ID कार्ड से पहचाने जाएंगे वेंडर, रायपुर स्टेशन में अवैध वेंडरों पर होगी सख्त निगरानी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CGPSC 2024: सीजीपीएससी तैयारी में कैसे करें स्मार्ट स्टडी? रैंकर्स ने बताए शॉर्टकट और ट्रिक्स, जानें

सीजीपीएससी तैयारी में कैसे करें स्मार्ट स्टडी? (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 22 हजार पद खाली, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल- कैसे सुधरेगी शिक्षा गुणवत्ता?

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 22 हजार पद खाली, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल- कैसे सुधरेगी शिक्षा गुणवत्ता?(photo-patrika)
रायपुर

'डेथ सीन की शूटिंग में भी धर्मेंद्र सर मजाक करते रहे…'

Dharmendra Passed Away
रायपुर

रायपुर पहुंचे डायरेक्टर अनुभव सिन्हा बोले- कहानी मुझे ढूंढती है, मैं उसे नहीं

Director Anubhav Sinha in raipur
रायपुर

DGP कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज… नवा रायपुर रहेगा सील, दो दिन पहले से रहेगी पुलिस बल की तैनाती

DGP कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज... नवा रायपुर रहेगा सील, दो दिन पहले से रहेगी पुलिस बल की तैनाती(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.