CG News: स्कैनर ID कार्ड से पहचाने जाएंगे वेंडर, रायपुर स्टेशन में अवैध वेंडरों पर होगी सख्त निगरानी(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन में अवैध वेंडरों की रोकथाम के लिए जल्द ही स्कैनर आईडी कार्ड की व्यवस्था शुरू की जाएगी। आईडी कार्ड पर स्कैन करते ही वेंडर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। कई वेंडर्स के आईकार्ड भी बनाए जा चुके हैं। वहीं बचे हुए वेंडर्स का परिचय पत्र बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार इससे अवैध वेंडर्स की पहचान आसानी से की जा सकेगी।
रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 120 वेंडर अधिकृत हैं। वहीं स्टेशन में वैध वेंडर्स की आड़ में अवैध वेंडर भी ट्रेन में खाद्य सामग्री बेचते हैं। इसलिए कोई अवैध वेंडर स्टेशन व ट्रेन में खानपान की सामाग्री बेचते नजर आता है तो उसपर जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही जो वेंडर नियम तोड़ता है तो उस पर भी जुर्माना किया जाएगा। यात्री सुविधा, साफ-सफाई और फेरी व्यवस्थित रखने के लिए स्पॉट चेक और मोबाइल एप के जरिए शिकायत निवारण भी तेज किया जाएगा।
हाल ही में रायपुर रेलवे स्टेशन से अवैध वेंडर और वैध वेंडर के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इसमें अवैध वेंडर खाद्य सामग्री बेचते हुए पकड़ा गया था। इस दौरान पेंट्रीकार के कर्मचारी द्वारा उसे ट्रेन में बुलाया गया। और इसी बीच विरोध करने पर जमकर मारपीट हुई थी।
