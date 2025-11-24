CG News: स्कैनर ID कार्ड से पहचाने जाएंगे वेंडर, रायपुर स्टेशन में अवैध वेंडरों पर होगी सख्त निगरानी

रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 120 वेंडर अधिकृत हैं। वहीं स्टेशन में वैध वेंडर्स की आड़ में अवैध वेंडर भी ट्रेन में खाद्य सामग्री बेचते हैं। इसलिए कोई अवैध वेंडर स्टेशन व ट्रेन में खानपान की सामाग्री बेचते नजर आता है तो उसपर जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही जो वेंडर नियम तोड़ता है तो उस पर भी जुर्माना किया जाएगा। यात्री सुविधा, साफ-सफाई और फेरी व्यवस्थित रखने के लिए स्पॉट चेक और मोबाइल एप के जरिए शिकायत निवारण भी तेज किया जाएगा।