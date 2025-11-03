Indian Railway: त्योहारी सीजन में रेल का रिकॉर्ड तोड़ सफर, 10 दिन में 7 लाख यात्रियों ने किया रायपुर स्टेशन से सफर

वर्ष 2024 की तुलना में इस साल रायपुर मंडल से दोगुनी स्पेशल ट्रेनें गुजरीं। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इस साल 12 से अधिक स्पेशल ट्रेनेें चलाई गईं, जबकि पिछले साल इसकी संया 5-6 थीं। रेलवे के अनुसार करीब 15 हजार से ज्यादा यात्रियों को इस साल ज्यादा कन्फर्म सीट मिल पाई है। वहीं ट्रेनों की बात करें तो इस बार धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक हर दिन 123 से 135 ट्रेन चली हैं। वहीं 2024 में 111-120 ट्रेन इस अवधि में प्रतिदिन चली थीं।