Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Indian Railway: त्योहारी सीजन में रेल का रिकॉर्ड तोड़ सफर, 10 दिन में 7 लाख यात्रियों ने किया रायपुर स्टेशन से सफर

Indian Railway: रायपुर में त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ ट्रेनों और स्टेशन पर बढ़ जाती है। रेलवे के मुताबिक इस साल धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक रायपुर स्टेशन से 7,16,205 यात्रियों ने सफर किया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 03, 2025

Indian Railway: त्योहारी सीजन में रेल का रिकॉर्ड तोड़ सफर, 10 दिन में 7 लाख यात्रियों ने किया रायपुर स्टेशन से सफर(photo-patrika)

Indian Railway: त्योहारी सीजन में रेल का रिकॉर्ड तोड़ सफर, 10 दिन में 7 लाख यात्रियों ने किया रायपुर स्टेशन से सफर(photo-patrika)

Indian Railway: छत्तीसगढ़ के रायपुर में त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ ट्रेनों और स्टेशन पर बढ़ जाती है। रेलवे के मुताबिक इस साल धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक रायपुर स्टेशन से 7,16,205 यात्रियों ने सफर किया। वहीं एक ही दिन यात्रियों के आवागमन की बात करें तो यह संया 90,425 तक पहुंची। हालांकि पिछले वर्ष में एक ही दिन में यात्रियों आवागमन का आंकड़ा 1,05,863 तक पहुंचा था।

Indian Railway: त्योहारी सीजन में दोगुनी स्पेशल ट्रेन

वर्ष 2024 की तुलना में इस साल रायपुर मंडल से दोगुनी स्पेशल ट्रेनें गुजरीं। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इस साल 12 से अधिक स्पेशल ट्रेनेें चलाई गईं, जबकि पिछले साल इसकी संया 5-6 थीं। रेलवे के अनुसार करीब 15 हजार से ज्यादा यात्रियों को इस साल ज्यादा कन्फर्म सीट मिल पाई है। वहीं ट्रेनों की बात करें तो इस बार धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक हर दिन 123 से 135 ट्रेन चली हैं। वहीं 2024 में 111-120 ट्रेन इस अवधि में प्रतिदिन चली थीं।

रायपुर मंडल के टॉप 5 स्टेशन से यात्रियों का आवागमन

स्टेशन 2025 2024

रायपुर 7,16,205 7,68,619

दुर्ग 3,05363 3,27,062

तिल्दा 56,672 64,363

भाटापारा 1,06,496 1,13,871

पावर हाउस 61,813 66120

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 08:30 am

Published on:

03 Nov 2025 08:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Indian Railway: त्योहारी सीजन में रेल का रिकॉर्ड तोड़ सफर, 10 दिन में 7 लाख यात्रियों ने किया रायपुर स्टेशन से सफर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

India Women’s World Cup Champion: बेटियों की जीत के जश्न में शामिल हुआ रायपुर, आधी रात को जमकर आतिशबाजी…

India Women's World Cup Champion: बेटियों की जीत के जश्न में शामिल हुआ रायपुर(photo-patrika)
रायपुर

Ranji Trophy Cricket: रणजी ट्रॉफी में शुभम खजुरिया दोहरे शतक से चूके

Shubham Khajuria
रायपुर

आस्था ने छुआ हृदय… PM मोदी से रामनामी समाज के प्रतिनिधियों की आत्मीय भेंट, CM साय ने VIDEO शेयर कर कही ये बात

आस्था ने छुआ हृदय (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

प्रेमिका की मां पर हथौड़े से हमला! मोबाइल पर बात नहीं कराने से से नाराज युवक, जानें पूरा मामला…

प्रेमिका की मां पर हथौड़े से हमला! मोबाइल पर बात नहीं कराने से से नाराज युवक, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
रायपुर

MBBS-BDS काउंसलिंग में गड़बड़ी! बैंक ने 250 छात्रों की सुरक्षा राशि रोकी, DMI ने मैनेजर को तलब किया…

MBBS-BDS काउंसलिंग में गड़बड़ी! बैंक ने 250 छात्रों की सुरक्षा राशि रोकी, DMI ने मैनेजर को तलब किया...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.