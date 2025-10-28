CG News: नहीं बदलेगा राजिम रेलवे स्टेशन का नाम, रेलवे ने कहा- कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं

राजिम रेलवे स्टेशन (Photo Patrika)
CG News: राजिम रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल ने बताया कि स्टेशन का नाम बदलने के लिए नगर पालिका परिषद से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। रेलवे ने अपने पत्र क्रमांक वाणि/रा/जन मांग/2025/324 दिनांक 16 सितम्बर 2025 के माध्यम से यह जानकारी दी है।
साहू समाज नवापारा ने पहले ही ज्ञापन देकर स्टेशन का नाम ’’राजिम’’ यथावत रखने की मांग की थी। उनका कहना है कि यह नाम क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा है। वहीं, नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा ने 17 सितम्बर को एक बैठक में ’’गोबरा नवापारा’’ नाम रखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन रेलवे को इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला। रेलवे विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता, तब तक स्टेशन का नाम पूर्ववत रहेगा। साहू समाज ने रेलवे के इस जवाब का स्वागत करते हुए कहा कि यह सिर्फ नाम का मुद्दा नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का सवाल है।
समाज ने नगर पालिका प्रशासन से जनभावनाओं का सम्मान करने की अपील की। समाज के पदाधिकारियों रमेश साहू (अध्यक्ष, नगर साहू समाज नवापारा परिक्षेत्र), लाला राम साहू (अध्यक्ष, राजिम भक्तिन माता समिति), नूतन लाल साहू (कार्यकारी अध्यक्ष), रवि शंकर साहू, राजू साहू, प्रीतेश साहू, वीरेंद्र साहू, किशन साहू, लक्की साहू, करण साहू, तेजेश्वर साहू, चेतन साहू और दाऊ साहू सहित अन्य समाजजनों तथा नगर के नागरिकों ने भी रेलवे के निर्णय का स्वागत किया।
