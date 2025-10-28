CG News: नहीं बदलेगा राजिम रेलवे स्टेशन का नाम, रेलवे ने कहा- कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं

साहू समाज नवापारा ने पहले ही ज्ञापन देकर स्टेशन का नाम ’’राजिम’’ यथावत रखने की मांग की थी। उनका कहना है कि यह नाम क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा है। वहीं, नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा ने 17 सितम्बर को एक बैठक में ’’गोबरा नवापारा’’ नाम रखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन रेलवे को इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला। रेलवे विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता, तब तक स्टेशन का नाम पूर्ववत रहेगा। साहू समाज ने रेलवे के इस जवाब का स्वागत करते हुए कहा कि यह सिर्फ नाम का मुद्दा नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का सवाल है।