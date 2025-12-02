कफ सिरप कांड में बड़ा अपडेट! मेडिकल स्टोर्स से डिजिटल साक्ष्य जब्त, देर से कार्रवाई पर मचा हंगामा

cough syrup case: गरियाबंद के राजिम इलाके में मिले नकली कफ सिरप के मामले में 30 दिन बाद आखिरकार कार्रवाई शुरू हो गई है। कुलेश्वर मेडिकल में मिले नकली सिरप की जांच के दौरान नवापारा के नवकार मेडिकल स्टोर का नाम सामने आया था, जिसके बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSD) की टीम ने स्टोर पर छापा मारा। टीम ने स्टोर से डिजिटल रिकॉर्ड और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है कि कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हुई, जबकि डिपार्टमेंट ने खुद इस सिरप को जानलेवा बताया था।