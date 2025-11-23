भीषण एक्सीडेंट! ओवरटेक के दौरान ट्रक से भिड़ी बाइक, भिलाई और रायपुर के 2 मेडिकल छात्रों की गई जान

हादसे की सूचना पर परपा पुलिस भी मौके पर पहुँची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सामने से आ रही ट्रक निर्धारित लेन में ही थी जबकि ओवरटेक के दौरान छात्रों की बाइक का नियंत्रण बिगड़ गया। इस दर्दनाक घटना ने जहां दो प्रखर प्रतिभाओं को छीन लिया, वहीं उनके परिवारों और साथियों के लिए जीवन भर का दुख भी दे दिया है। शहर के सामाजिक संगठनों ने भी दोनों छात्रों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है।