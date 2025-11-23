भीषण एक्सीडेंट! ओवरटेक के दौरान ट्रक से भिड़ी बाइक, भिलाई और रायपुर के 2 मेडिकल छात्रों की गई जान

रोड एक्सीडेंट में 2 मेडिकल छात्रों की गई जान (photo source- Patrika)
Road Accident: शहर में शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने न केवल दो परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया, बल्कि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज (मेकाज) के छात्रों और शिक्षकों के बीच भी मातम का माहौल पैदा कर दिया। हादसे में भिलाई सेक्टर-7 निवासी अंकित दानी और रायपुर निवासी आली श्रीवास्तव, दोनों एमबीबीएस के वर्ष 2021 बैच के छात्र, असमय काल के गाल में समा गए। यह दुर्घटना दोपहर लगभग 3.30 बजे हुई जब दोनों छात्र मोटरसाइकिल से जगदलपुर शहर से मेकाज की ओर लौट रहे थे।
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोनों छात्र अपनी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से हाइवे इन ढाबा के पास एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय सामने से आयरन ओर से भरी एक भारी ट्रक आ रही थी। ओवरटेक के दौरान संतुलन बिगड़ने से उनकी बाइक सीधे सामने से आ रहे इस ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज और भीषण थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और छात्र सड़क पर दूर जा गिरे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना का दृश्य इतना दर्दनाक था कि इसे देखकर हर किसी के रौंगटे खड़े हो गए।
टक्कर लगते ही अंकित दानी की मौके पर ही मौत हो गई। उसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं और घटनास्थल पर ही उसकी सांसें थम चुकी थीं। वहीं, पीछे बैठी आली श्रीवास्तव टक्कर की तीव्रता से लगभग 100 मीटर दूर जा गिरी। उसे गंभीर अवस्था में स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से तुरंत मेडिकल कॉलेज (मेकाज) लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की, परंतु गहरी चोटों के कारण उपचार के दौरान उसने भी आखिरी सांस ले ली।
Road Accident: हादसे की जानकारी मिलते ही डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में अफरा-तफरी मच गई। कॉलेज के छात्र, साथी मित्र और डॉक्टर बड़ी संख्या में अस्पताल पहुँच गए। कई छात्रों की आंखों में आंसू थे क्योंकि अंकित और आली दोनों कॉलेज में लोकप्रिय और प्रतिभाशाली माने जाते थे। साथी छात्रों ने बताया कि दोनों पढ़ाई में बेहतर थे और हमेशा कॉलेज गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर भी अपने दुख और संवेदना व्यक्त की।
हादसे की सूचना पर परपा पुलिस भी मौके पर पहुँची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सामने से आ रही ट्रक निर्धारित लेन में ही थी जबकि ओवरटेक के दौरान छात्रों की बाइक का नियंत्रण बिगड़ गया। इस दर्दनाक घटना ने जहां दो प्रखर प्रतिभाओं को छीन लिया, वहीं उनके परिवारों और साथियों के लिए जीवन भर का दुख भी दे दिया है। शहर के सामाजिक संगठनों ने भी दोनों छात्रों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है।
Road Accident: दोनों छात्रों के परिजनों को सूचना भेज दी गई है। अंकित दानी के परिवार के सदस्य भिलाई से ऑली श्रीवास्तव के परिजन रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। अस्पताल परिसर में मौजूद शिक्षकों और छात्रों ने बताया कि परिवारों के आने तक दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाएंगे। कॉलेज प्रबंधन ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि यह पूरी मेडिकल कालेज के लिए अपूरणीय क्षति है।
स्थानीय लोगों के अनुसार हाइवे इन ढाबा के पास का यह मोड़ दुर्घटनाओं के लिए पहले भी संवेदनशील माना जाता रहा है। कई बार तेज रफ्तार वाहनों के कारण यहां दुर्घटनाएं हुई हैं। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में ट्रकों की लगातार आवाजाही रहती है और ओवरटेक के दौरान विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है।
