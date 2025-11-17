Patrika LogoSwitch to English

महासमुंद

CG Accident: वाहन देखकर चला कहना पड़ा भारी, पीछे से मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत

CG Accident: खरोरा आ रहे एक मोटरसाइकिल चालक को पीछे से आ रहे दूसरे मोटरसाइकिल चालक द्वारा लहराते हुए वाहन चलाने पर मोटरसाइकिल देख कर चला कहना भारी पड़ गया।

महासमुंद

image

Love Sonkar

Nov 17, 2025

CG Accident: वाहन देखकर चला कहना पड़ा भारी, पीछे से मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत

CG Accident: पझरापाली से तोषगांव रास्ते होते हुए खरोरा आ रहे एक मोटरसाइकिल चालक को पीछे से आ रहे दूसरे मोटरसाइकिल चालक द्वारा लहराते हुए वाहन चलाने पर मोटरसाइकिल देख कर चला कहना भारी पड़ गया।

इस बात पर दोनों तू.तू मैं-मैं हो गई। कुछ देर बाद आरोपी मोटरसाइकिल चालक रास्ते में रुक गया और जैसे ही आगे चल रहा मोटरसाइकिल चालक तोषगांव मंडी गेट के पास पहुँचा, आरोपी ने तेज रफ़्तार मोटरसाइकिल चलाते हुए पीछे से आकर गुस्से में उसकी मोटरसाइकिल को जोरदार ठोकर मार दी।

परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक जावालाल डड़सेना जावासिंह पिता सादराम डड़सेना (50) ग्राम खरोरा भूकेल ग्राम पझरापाली गया था। वहां से वह सीजी 06 जी 8925 से लौट रहा था। इसी दौरान सुरेंद्र सिदार पिता सादराम सिदार (30) पुटका अपनी मोटरसाइकिल सीजी 06 के 9386 से पीछे से लापरवाही पूर्वक चलाकर ठोकर मार दी।

