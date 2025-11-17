CG Accident: वाहन देखकर चला कहना पड़ा भारी, पीछे से मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत

परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक जावालाल डड़सेना जावासिंह पिता सादराम डड़सेना (50) ग्राम खरोरा भूकेल ग्राम पझरापाली गया था। वहां से वह सीजी 06 जी 8925 से लौट रहा था। इसी दौरान सुरेंद्र सिदार पिता सादराम सिदार (30) पुटका अपनी मोटरसाइकिल सीजी 06 के 9386 से पीछे से लापरवाही पूर्वक चलाकर ठोकर मार दी।