CG News: बकाया बिजली बिल न चुकाने वालों पर सख्ती, यहां 491 लोगों के कनेक्शन काटे गए… मची खलबली

आगामी दिनों में भी बिजली विभाग के द्वारा कार्रवाई जारी रहेगी। बकायदारों पर सख्ती मार्च महीने तक जारी रहेगी। आम उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपए बकाया है। कई उपभोक्ता लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं, जिन पर सख्ती बरती जा रही है। बिजली कंपनी द्वारा बकायदारों को नोटिस भी दिया गया था। उसके बाद भी कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। बड़े बकायदारों पर भी सख्ती बरतने की तैयारी चल रही है। बिजली बिल बकाया होने पर उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल का लाभ नहीं मिलेगा। हाफ बिजली बिल का लाभ लेने के लिए बकाया बिल भुगतान करना जरूरी है। कई आम उपभोक्ता प्रति माह बिल नियमित रूप से भुगतान नहीं करते हैं। इसके कारण अतिरिक्त चार्ज भी लिया जाता है।