महासमुंद

CG News: बकाया बिजली बिल न चुकाने वालों पर सख्ती, यहां 491 लोगों के कनेक्शन काटे गए… मची खलबली

CG News: बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वालों पर बिजली विभाग ने सख्ती बरतना प्रारंभ कर दिया है। जिन उपभोक्ताओं ने बकाया भुगतान नहीं किया है, ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

महासमुंद

image

Khyati Parihar

Dec 16, 2025

बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वालों पर बरती सख्ती (photo source- Patrika)

बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वालों पर बरती सख्ती (photo source- Patrika)

CG News: बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वालों पर बिजली विभाग ने सख्ती बरतना प्रारंभ कर दिया है। जिन उपभोक्ताओं ने बकाया भुगतान नहीं किया है, ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। महासमुंद संभाग में 491 लोगों के कनेक्शन काटे गए, जिसमें से उपभोक्ताओं ने 168.64 लाख रुपए उपभोक्ताओं ने जमा कराया है। राशि भुगतान के बाद उपभोक्ताओं का कनेक्शन फिर से प्रदान किया गया।

आगामी दिनों में भी बिजली विभाग के द्वारा कार्रवाई जारी रहेगी। बकायदारों पर सख्ती मार्च महीने तक जारी रहेगी। आम उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपए बकाया है। कई उपभोक्ता लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं, जिन पर सख्ती बरती जा रही है। बिजली कंपनी द्वारा बकायदारों को नोटिस भी दिया गया था। उसके बाद भी कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। बड़े बकायदारों पर भी सख्ती बरतने की तैयारी चल रही है। बिजली बिल बकाया होने पर उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल का लाभ नहीं मिलेगा। हाफ बिजली बिल का लाभ लेने के लिए बकाया बिल भुगतान करना जरूरी है। कई आम उपभोक्ता प्रति माह बिल नियमित रूप से भुगतान नहीं करते हैं। इसके कारण अतिरिक्त चार्ज भी लिया जाता है।

शासकीय विभागों का भी करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन विभाग के द्वारा विभागों से वसूली नहीं की जा रही है। इसमें बिजली विभाग का तर्क है कि जनहित से जुड़े कार्यों के कारण बिजली नहीं काटी जाती है, वहीं विभागों के द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा बकाया पंचायतों का है। ग्राम पंचायतों में जल प्रदाय और सडक़ बत्ती का सबसे ज्यादा बकाया है, लेकिन विभाग द्वारा अब तक कोई सख्ती नहीं बरती गई है। साल दर साल बकाया बढ़ता ही जा रह है। महासमुंद क्षेत्र में लगभग 4768 शासकीय भवन व अन्य कार्यालय हैं, जिनका बकाया प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है।

इधर आम उपभोक्ताओं पर सख्ती जारी है। बिजली कंपनी के संजय भगत ने बताया कि बकायदारों पर कार्रवाई की जा रही है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता वायके मनहर ने कहा कि बकायादारों को बिजली बिल का भुगतान करना चाहिए और शासन की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ लेना चाहिए। बिल बकायदारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

सोलर पैनल लगाने किया प्रोत्साहित

पीएम सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली बिल का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में अब तक 1342 घर रोशन हो चुके हैं। हालांकि, लोगों को बकाया बिजली बिल भुगतान करना होगा। योजना के तहत लोगों को सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। वहीं हाफ बिजली बिल योजना का लाभ लेने के लिए भी उपभोक्ताओं को बकाया राशि भुगतान करना होगा। अभी हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा। कई उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है। मार्च महीने से वसूली अभियान विभाग का जारी रहेगा।



