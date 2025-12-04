4 दिसंबर 2025,

महासमुंद

Huge Road Accident: बाइक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत, चाचा-भतीजे की मौके पर मौत… जानें कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

Road Accident: बगारपाली मोड़ के पास तेज रफ्तार में पिकअप वाहन और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

महासमुंद

image

Khyati Parihar

Dec 04, 2025

हादसे में चाचा-भतीजे की मौके पर मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

हादसे में चाचा-भतीजे की मौके पर मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बुधवार दोपहर तेंदूकोना-पिथौरा मुख्य मार्ग पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। बगारपाली मोड़ के पास तेज रफ्तार में पिकअप वाहन और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

चाचा-भतीजे की मौके पर मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है। मृतक रमन ध्रुव और लखन ध्रुव, दोनों निवासी मुड़ागांव और रिश्ते में चाचा-भतीजे थे। वे बाइक (CG 06 HA 5833) से तेंदूकोना की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहा पिकअप वाहन (CG 11 BQ 8493) तेज रफ्तार में आया और बगारपाली मोड़ के पास जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों सवार कई मीटर दूर जा गिरे। गंभीर चोटों के कारण दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया।

पिकअप चालक फरार, पुलिस तलाश में

हादसे की सूचना मिलते ही तेंदूकोना थाना प्रभारी सिद्धार्थ मिश्रा और एएसआई सुशील शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पिथौरा अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस बीच हादसे के बाद पिकअप वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है। मामले की जांच की जा रही है।

स्थानीयों ने उठाई सड़क सुरक्षा बढ़ाने की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन लगातार खतरा बनते जा रहे हैं। आए दिन हादसे होने के कारण लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा उपाय कड़े करने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

04 Dec 2025 11:35 am

Patrika Site Logo

