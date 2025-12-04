Huge Road Accident: बाइक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत, चाचा-भतीजे की मौके पर मौत… जानें कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है। मृतक रमन ध्रुव और लखन ध्रुव, दोनों निवासी मुड़ागांव और रिश्ते में चाचा-भतीजे थे। वे बाइक (CG 06 HA 5833) से तेंदूकोना की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहा पिकअप वाहन (CG 11 BQ 8493) तेज रफ्तार में आया और बगारपाली मोड़ के पास जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों सवार कई मीटर दूर जा गिरे। गंभीर चोटों के कारण दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया।