BJP District Meeting: भाजपा की रणनीतिक बैठक आज, संगठन विस्तार पर होगा मंथन

BJP District Meeting: आज 10 दिसंबर को बीजेपी महासमुंद जिला संगठन की देखरेख में एक जिला-स्तरीय बैठक होगी। यह बैठक बीजेपी प्रदेश सचिव और नई नियुक्त महासमुंद जिला संगठन प्रभारी, जयंती पटेल के जिले के पहले दौरे के मौके पर आयोजित की जा रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य उनका स्वागत करना और संगठनात्मक काम की दिशा और गतिविधियों की समीक्षा करना होगा।