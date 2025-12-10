10 दिसंबर 2025,

बुधवार

महासमुंद

BJP District Meeting: भाजपा की रणनीतिक बैठक आज, संगठन विस्तार पर होगा मंथन

BJP District Meeting: इस मीटिंग में ज़िला स्तर पर शुरुआती चर्चाएँ होंगी, पिछले महीनों में की गई संगठनात्मक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा होगी।

महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 10, 2025

बीजेपी की रणनीतिक बैठक आज (photo source- Patrika)

बीजेपी की रणनीतिक बैठक आज (photo source- Patrika)

BJP District Meeting: आज 10 दिसंबर को बीजेपी महासमुंद जिला संगठन की देखरेख में एक जिला-स्तरीय बैठक होगी। यह बैठक बीजेपी प्रदेश सचिव और नई नियुक्त महासमुंद जिला संगठन प्रभारी, जयंती पटेल के जिले के पहले दौरे के मौके पर आयोजित की जा रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य उनका स्वागत करना और संगठनात्मक काम की दिशा और गतिविधियों की समीक्षा करना होगा।

बीजेपी की रणनीति की तैयार होगी रूपरेखा

इस मीटिंग में ज़िला स्तर पर शुरुआती चर्चाएँ होंगी, पिछले महीनों में की गई संगठनात्मक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा होगी, और आने वाले महीनों के लिए बीजेपी की रणनीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बूथ और मंडल (ब्लॉक) स्तर पर संगठन को और मज़बूत करने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा होगी।

मीटिंग में ये दिग्गज होंगे शामिल

BJP District Meeting: यह मीटिंग, जिसमें ज़िला संगठन के पदाधिकारी, डिविज़नल हेड, अलग-अलग फ्रंट और सेल के पदाधिकारी और एक्टिव कार्यकर्ता शामिल होंगे, आने वाली राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक विस्तार के नज़रिए से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / BJP District Meeting: भाजपा की रणनीतिक बैठक आज, संगठन विस्तार पर होगा मंथन

