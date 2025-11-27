Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सचिन पायलट के स्वागत कार्यक्रम में बवाल! कांग्रेस नेता आपस में भिड़े, बीजेपी ने जारी किया वीडियो

CG Political: सचिन पायलट के स्वागत कार्यक्रम में कांग्रेस में खुलकर अंदरूनी कलह सामने आई है। विवाद इतना बढ़ गया कि एक ने अपना इस्तीफा सौंप दिया…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 27, 2025

CG Political news, sachin Pilot

प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के सामने भिड़े कांग्रेस नेता ( Photo - Patrika )

CG Political: छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के स्वागत कार्यक्रम में बवाल हो गया। बता दें कि कांग्रेस नेताओं में विवाद का यह मामला एक नहीं बल्कि दो जगहों में देखने को मिला। (CG News) पहले धमतरी और फिर केशकाल में स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई। बीजेपी ने इसका वीडियो जारी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है।

CG Political: धमतरी में विवाद के बाद कांग्रेस नेता ने दिया इस्तीफा

​धमतरी पहुंचे सचिन पायलट ने एसआईआर को लेक नेताओं से चर्चा की। वहीं उनके जाने के बाद पूर्व उपाध्यक्ष देवेन्द्र आजमानी और वर्तमान जिलाध्यक्ष शरद लोहाना के बीच तीखी बहस हो गई। शरद लोहाना पर नगर निगम चुनाव के दौरान टिकट बेचने का आरोप लगाया। कहा कि पैसों का लेन-देन कर टिकट का वितरण किया गया है। इस कारण ही आज निगम में भाजपा के महापौर बैठे हैं। करीब 5 मिनट तक दोनों के बीच तीखी बहस हुई। अपशब्द भी निकले।

देवेन्द्र अजमानी ने सौंपा इस्तीफा

बहस होते देख जिला पंचायत सदस्य नीलम चंद्राकर और नीशु चंद्राकर देवेन्द्र आजमानी को अपने साथ ले गए। इसके बाद माहौल शांत हुआ। इसी दौरान देवेन्द्र अजमानी ने कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कहा कि अब मैं भाजपा प्रवेश करूंगा। इस मामले को कांग्रेस हाईकमान ने गंभीरता से लिया और देवेन्द्र अजमानी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने राजीव भवन में इस तरह बहसबाजी को लेकर तरह-तरह की चर्चा होती रही।

प्रदेश प्रभारी के मंच में दिखा अलग-अलग खेमा

केशकाल में स्वागत कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश नेताम और पूर्व विधायक संतराम नेताम अलग-अलग खेमों के साथ मंच के विपरीत ओर खड़े नजर आए। दोनों नेताओं के समर्थक भी अपने-अपने समूह में अलग-अलग स्थानों पर खड़े रहे, जिससे पार्टी की अंदरूनी खींचतान साफ झलकती रही। सचिन पायलट के आगमन के बीच जिस प्रकार स्वागत मंच पर यह विभाजन दिखाई दिया, उसने स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 02:09 pm

Published on:

27 Nov 2025 02:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सचिन पायलट के स्वागत कार्यक्रम में बवाल! कांग्रेस नेता आपस में भिड़े, बीजेपी ने जारी किया वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भाजयुमो में बड़ा बदलाव! दिसंबर में जारी होगी नए जिलाध्यक्षों की सूची

BJYM जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट (photo source- Patrika)
रायपुर

मेडिकल कॉलेजों में घोटाला… छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों में ED की छापामारी, मचा हड़कंप

ED Raid in Chhattisgarh
रायपुर

छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप बूम! 90 करोड़ की लागत से NIT में बनेगा इनोवेशन सेंटर, 200+ स्टार्टअप्स होंगे इनक्यूबेट

छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप बूम! 90 करोड़ की लागत से NIT में बनेगा इनोवेशन सेंटर, 200+ स्टार्टअप्स होंगे इनक्यूबेट(photo-patrika)
रायपुर

DGP-IG Conference: रायपुर में PM मोदी की सुरक्षा तैयारियां जोरों पर, देश की टॉप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में होंगे बड़े फैसले

छत्तीसगढ़ में पहली बार देश का टॉप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस (photo source- Patrika)
रायपुर

NIT चौपाटी विवाद गरमाया… कांग्रेस ने BJP विधायक मूणत के पोस्टर पर पोती कालिख, FIR दर्ज

रायपुर में मूणत के पोस्टर पर कालिख (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.