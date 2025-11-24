CG Dhan Kharidi: काम पर लौटे कर्मचारी, 182 केंद्रों में धान खरीदी के लिए टोकन जारी

जिले में धान का अवैध परिवहन एवं भंडारण पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सरायपाली के ग्राम बलौदा में एसडीएम सरायपाली के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग और मंडी प्रबंधन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। जांच के दौरान टिकेश्वर साहू के गोदाम में अवैध रूप से संग्रहित धान पाया गया। टीम ने मौके पर 450 कट्टा अवैध धान जब्त करते हुए विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कार्रवाई के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति में गोदाम को सील किया गया। जिला प्रशासन ने कहा है कि धान की अवैध खरीदी-बिक्री, परिवहन व भंडारण पर रोक लगाने कार्रवाई जारी रहेगी।