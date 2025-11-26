Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

CG Electricity Bill: बिजली बिल बकाया है तो कर दें जमा, नहीं तो हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित

CG Electricity Bill: जिले में बिजली बिल हाफ योजना दिसंबर से लागू होगी। बकाया उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी सुझाव दिए गए।

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 26, 2025

हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित (photo source- Patrika)

हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित (photo source- Patrika)

CG Electricity Bill: सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना के तहत उपभोक्ताओं को राहत दी है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिजली योजना का लाभ मिलेगा। इसका लाभ जिले के 52 हजार 546 उपभोक्ताओं को मिलेगा। हालांकि जिन बिजली बिल बकाएदारों ने बिजली बिल नहीं भुगतान किया है, उनको यह लाभ नहीं मिल पाएगा। हाफ बिजली बिल पाने के लिए बकाया बिल का भुगतान करना होगा।

CG Electricity Bill: यह योजना दिसंबर से होगी लागू

वहीं 201 से 400 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। हालांकि यह लाभ केवल एक वर्ष तक ही मिलेगा। जिले में 201 से 400 यूनिट तक खपत करने वालों की संख्या 24362 है। इस तरह देखा जाए तो जिले में 76 हजार 908 लोगों को हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। यह योजना दिसंबर से लागू होगी। अगस्त माह में ही सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव किया था, जिसे नवंबर माह में फिर से बदल दिया गया है।

200 से 400 यूनिट तक जिन उपभोक्ताओं को बिजली बिल आता है, उन उपभोक्ताओं को केवल एक वर्ष तक ही हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा। इस अवधि में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए अवसर दिया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला चिकित्सालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों, उनकी प्रगति और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह बैठक सभापति स्वास्थ्य समिति कुमारी भास्कर की अध्यक्षता में और सदस्य नैन पटेल की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

आवश्यक सुझाव भी प्रदान किए…

CG Electricity Bill: बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई नागेश्वर राव ने विभाग द्वारा संचालित प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, नवजात गहन चिकित्सा इकाई, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, पुनरीक्षित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति और कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी प्रदान किया।

नीलू धृतलहरे जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने समस्त कार्यक्रमों में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धियों की जानकारी प्रदान किया। बैठक में समस्त जिला नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य समिति ने विभागीय कार्यों की सराहना करते हुए जनहित में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव भी प्रदान किए।

बढ़ गया था बिजली बिल

CG Electricity Bill: जिन घराें में 900 से एक हजार का बिजली बिल आ रहा था, उनका बिजली बिल दो हजार तक चला गया। कांग्रेस ने भी कई बार बिजली दफ्तरों का घेराव कर विरोध जताया था। इसके बाद सरकार को दो महीने के भीतर ही फिर से हाफ बिजली बिल का दायरा बढ़ाना पड़ा। कंपनी के अधीक्षण अभियंता वायके मनहर ने बताया कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक हाफ योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बिल भुगतान के बाद योजना का लाभ मिलेगा

संभाग 0-100 यूनिट 101-200 200-400

महासमुंद 49330 18821 9592

पिथौरा 33606 8805 3654

सरायपाली 53171 11590 5937

गरियाबंद 65774 13330 5179

कुल 201881 52546 24362

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 05:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CG Electricity Bill: बिजली बिल बकाया है तो कर दें जमा, नहीं तो हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Dhan Kharidi: काम पर लौटे कर्मचारी, 182 केंद्रों में धान खरीदी के लिए टोकन जारी

CG Dhan Kharidi: काम पर लौटे कर्मचारी, 182 केंद्रों में धान खरीदी के लिए टोकन जारी
महासमुंद

20 फरवरी से शुरू होगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा, जानें किस दिन कौन-सा पेपर?

10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा (photo source- Patrika)
महासमुंद

Dhan Kharidi: धान खरीदी व्यवस्था चरमराई! सहकारी कर्मचारियों ने दी सामूहिक गिरफ्तारी

16 दिन से आंदोलन पर कर्मचारी संघ (photo source- Patrika)
महासमुंद

CG News: कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल 14 वें दिन जारी, अर्धनग्न होकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

CG News: कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल 14 वें दिन जारी, अर्धनग्न होकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
महासमुंद

CG News: दो साल में नहीं बन पाया रेलवे स्टेशन, यात्री हुए परेशान, 16 करोड़ की लागत से किया जा रहा निर्माण

CG News: दो साल में नहीं बन पाया रेलवे स्टेशन, यात्री हुए परेशान, 16 करोड़ की लागत से किया जा रहा निर्माण
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.