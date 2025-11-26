CG Electricity Bill: बिजली बिल बकाया है तो कर दें जमा, नहीं तो हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित

हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित (photo source- Patrika)
CG Electricity Bill: सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना के तहत उपभोक्ताओं को राहत दी है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिजली योजना का लाभ मिलेगा। इसका लाभ जिले के 52 हजार 546 उपभोक्ताओं को मिलेगा। हालांकि जिन बिजली बिल बकाएदारों ने बिजली बिल नहीं भुगतान किया है, उनको यह लाभ नहीं मिल पाएगा। हाफ बिजली बिल पाने के लिए बकाया बिल का भुगतान करना होगा।
वहीं 201 से 400 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। हालांकि यह लाभ केवल एक वर्ष तक ही मिलेगा। जिले में 201 से 400 यूनिट तक खपत करने वालों की संख्या 24362 है। इस तरह देखा जाए तो जिले में 76 हजार 908 लोगों को हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। यह योजना दिसंबर से लागू होगी। अगस्त माह में ही सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव किया था, जिसे नवंबर माह में फिर से बदल दिया गया है।
200 से 400 यूनिट तक जिन उपभोक्ताओं को बिजली बिल आता है, उन उपभोक्ताओं को केवल एक वर्ष तक ही हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा। इस अवधि में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए अवसर दिया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला चिकित्सालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों, उनकी प्रगति और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह बैठक सभापति स्वास्थ्य समिति कुमारी भास्कर की अध्यक्षता में और सदस्य नैन पटेल की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
CG Electricity Bill: बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई नागेश्वर राव ने विभाग द्वारा संचालित प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, नवजात गहन चिकित्सा इकाई, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, पुनरीक्षित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति और कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी प्रदान किया।
नीलू धृतलहरे जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने समस्त कार्यक्रमों में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धियों की जानकारी प्रदान किया। बैठक में समस्त जिला नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य समिति ने विभागीय कार्यों की सराहना करते हुए जनहित में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव भी प्रदान किए।
CG Electricity Bill: जिन घराें में 900 से एक हजार का बिजली बिल आ रहा था, उनका बिजली बिल दो हजार तक चला गया। कांग्रेस ने भी कई बार बिजली दफ्तरों का घेराव कर विरोध जताया था। इसके बाद सरकार को दो महीने के भीतर ही फिर से हाफ बिजली बिल का दायरा बढ़ाना पड़ा। कंपनी के अधीक्षण अभियंता वायके मनहर ने बताया कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक हाफ योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बिल भुगतान के बाद योजना का लाभ मिलेगा
संभाग 0-100 यूनिट 101-200 200-400
महासमुंद 49330 18821 9592
पिथौरा 33606 8805 3654
सरायपाली 53171 11590 5937
गरियाबंद 65774 13330 5179
कुल 201881 52546 24362
